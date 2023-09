Autofahrer aus Brilon von Transporter aus Rumänien gerammt

Ein Mann aus Brilon wird bei einem Unfall in Bestwig verletzt.

Bestwig/Brilon. Vermutlich stand der Fahrer unter Drogen: Ein Mann aus Rumänien verursacht einen Unfall in Bestwig. Verletzt wird dabei ein Autofahrer aus Brilon.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt kam es zu dem Unfall am Dienstag gegen 15.25 Uhr auf der Bundesstraße in Bestwig. Drei Menschen wurden verletzt.

Ein 47jähriger Mann aus Rumänien geriet mit seinem Transporter aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 47-Jährige und sein Beifahrer zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Ein 37jähriger Mann aus Brilon, der den Pkw im Gegenverkehr steuerte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch Rettungskräfte am Ort versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Führerschein des Mannes wurde sichergestellt

Bei dem 47-jährigen Fahrer des Transporters besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und gegebenenfalls auch anderen berauschenden Mitteln gestanden hat. Die Beamten der Polizeiwache Meschede ordneten eine Blutentnahme an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Es entstand erheblicher Sachschaden, zumal durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge auch ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt worden ist.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Bestwig teilweise komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

