Autofahrer nach Unfall bei vollem Bewusstsein eingeklemmt

Hallenberg. Stundenlang ist die L 717 bei Hallenberg gesperrt. Der Fahrer eines VW-Bullis ist schwer verunglückt. Seine Rettung gestaltet sich schwierig.

Zu einem schweren Allein-Unfall mit einem Verletzten kam es am Montagmittag auf der Somplarer Straße (L 717) in Hallenberg unmittelbar an der hessischen Grenze. Der Fahrer eines VW-Bullis geriet aus noch ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Hallenberg erst in den Straßengraben und wurde von dort in eine Hecke geschleudert.

30 Feuerwehrkräfte aus Hallenberg und Hesborn im Einsatz

Dabei wurde er eingeklemmt, war aber bei Bewusstsein und ansprechbar, so dass die alarmierte Feuerwehr entschied, auf den Rettungsdienst zu warten und gemeinsam eine sogenannte „patientenorientierte Rettung“ durchzuführen. Der Fahrer wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren 30 Feuerwehrkräfte aus Hallenberg und Hesborn im Einsatz.

Mit einem Rettungswagen wurde der Mann ins Krankenhaus gefahren. Foto: Feuerwehr

Bei Unfallmeldungen von eingeklemmten Personen wird grundsätzlich die Löschgruppe Hesborn mitalarmiert, um einen zweiten hydraulischen Rettungssatz an der Unfallstelle zu haben, wie Stadtbrandinspektor Michael Gamm erläuterte.

Die L 717 war zuerst voll, anschließend bis in den Nachmittag zur Säuberung und zum Abtransport des Unfallwagens halbseitig gesperrt.

