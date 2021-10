Autofahrer rast bei Winterberg mit 109 km/h durch 70er-Zone

Der Polizei im HSK gingen am Wochenende hunderte Raser ins Netz.

Winterberg/Schmallenberg. Der Polizei gehen am Wochenende einige Raser ins Netz. Insgesamt wurden 234 Fahrzeuge geblitzt – die schnellsten bei Winterberg und Schmallenberg

Im Osten des Hochsauerlandkreises fanden am Sonntag an verschiedenen Stellen Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen statt. Bei den Motorradfahrern wurde neben der Geschwindigkeit auch der technische Zustand der Maschinen kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Polizisten keine Verstöße fest.

Insgesamt 324 Fahrer und Fahrerinnen waren am Sonntag zu schnell unterwegs. 25 davon waren mit dem Motorrad unterwegs. Der schnellste Biker wurde in Schmallenberg-Dorlar erwischt. Er war mit 85 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Der schnellste Autofahrer konnte in Niedersfeld festgestellt werden. Dieser war bei erlaubten 70 km/h mit 109 km/h unterwegs.

