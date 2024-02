Autounfall: Frau aus Winterberg rammt Strommasten

Winterberg/Werl Aus bislang ungeklärter Ursache verliert eine 52-Jährige aus Winterberg die Kontrolle über ihr Auto. Dabei wird sie verletzt.

Am vergangenen Montag ereignete sich gegen 17.38 Uhr auf der Holtumer Bundesstraße in Werl-Holtum ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Autofahrerin aus Winterberg verwickelt war. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau in den Gegenverkehr und knallte gegen einen Verteilerkasten und Strommasten. Die Wucht des Aufpralls führte zu Sachschäden sowohl am Auto als auch an der Infrastruktur.

Schadenssumme steht noch nicht fest

Die 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache wird derzeit von den Behörden ermittelt. Sowohl der Verteilerkasten als auch der Strommast wurden durch die Kollision beschädigt. Die Unfallstelle wurde abgesichert, und die Aufräumarbeiten begannen umgehend.

Die Holtumer Bundesstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten temporär beeinträchtigt. Die Polizei war vor Ort, um den Unfallhergang zu klären und den Verkehrsfluss zu regeln. Eine genaue Schadenssumme und weitere Details zum Unfall sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

