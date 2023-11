Autounfall: Olsbergerin (30) nach Kollision schwer verletzt

Bestwig/Olsberg. Eine Olsbergerin ist bei einem Autounfall in Bestwig schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen fuhr sie direkt in ein Krankenhaus.

Eine Olsbergerin ist am Freitag bei einem Unfall in Bestwig schwer verletzt worden. Noch vom Unfallort aus hat ein Rettungswagen sie in das Briloner Krankenhaus gebracht.

An der Einmündung stoßen die beiden Fahrer zusammen

Um 16.18 Uhr ist die 30-jährige Frau aus Olsberg mit ihrem Auto auf der K 15 in Fahrtrichtung L 743 unterwegs gewesen. An der Einmündung hat sie in die L 743 einbiegen wollen. Zur selben Zeit ist ein 22-jähriger Mann aus Hamm die L 743 aus Bestwig in Richtung Nuttlar unterwegs. Im Einmündungsbereich zur K 15 sind die beiden Autos zusammengestoßen.

Die 30-jährige Frau hat sich schwere Verletzungen zugezogen, ihr Auto ist stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich komplett gesperrt.

