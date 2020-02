B251-Ausbau bei Brilon erfordert wieder große Umleitung

Auch in diesem Sommer müssen sich die Autofahrer auf eine große Umleitung einstellen: Im Sommer baut StraßenNRW die B 251 zwischen Brilon und Brilon-Wald ein Stück weit aus. Dabei geht es um einen rund 600 Meter langen Abschnitt ab dem Restaurant van Soest/ehemalige Zufahrt zur Christophorus-Seniorenresidenz in Richtung Brilon-Wald.

Die Maßnahme war eigentlich erst für das kommende Jahr vorgesehen. Da der für dieses Jahr geplante Ausbau der L 743 im Bereich der Gierskopp bei Olsberg jedoch nicht umgesetzt wird, hat StraßenNRW die B 251 vorgezogen.

Mit dieser Maßnahme wird die Sanierung der B 251 zwischen Brilon und Brilon-Wald abgeschlossen.

Vollsperrung fällt in die großen Ferien

Im Juni geht es los, hieß es am Donnerstag im Bau- und Planungsausschuss. Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten vorgenommen.

Zunächst werde die Straße etwa drei Wochen lang maximal halbseitig befahrbar sei, vom 13. bis voraussichtlich 31. Juli allerdings gehe nichts mehr. Dann sei eine Vollsperrung erforderlich. Damit fällt die Vollsperrung sowohl in NRW wie auch in Hessen in die Sommerferien. Bekanntlich besuchen viele Schüler aus dem Raum Brilon die Upland-Gesamtschule in Willingen.

Die Umleitung wird wie im vergangenen Jahr bei der Erneuerung der Ortsdurchfahrt von Brilon-Wald über Olsberg ausgeschildert: Von Willingen aus geht es vor Brilon-Wald über die Feuereiche, Elleringhausen, Olsberg und Altenbüren nach Brilon. Möglich ist auch die Strecke über Bontkirchen und Hoppecke. Das Restaurant van Soest ist während der gesamten Bauphase erreichbar.