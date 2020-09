Update: B480 nach Motorradunfall wieder frei

Wiemeringhausen. Erneut Unfall in der Kurve bei Haus Wildenstein: Ein Motorradfahrer und ein Pkw sind kollidiert, die Strecke ist inzwischen wieder frei.

Die B 480 bei Wiemeringhausen war am Sonntag (27.9.) rund zwei Stunden lang gesperrt. Am Vormittag hatte sich in der Kurve bei Haus Wildenstein ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Marsberg schwer verletzt.

Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr mehr, meldete die Polizei am Nachmittag.

Der junge Mann war mit seinem Motorrad aus Richtung Olsberg gekommen. In dem Kurvenbereich war er aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und gegen einen entgegenkommenden Pkw gerutscht. Auch in dem Wagen wurde eine Person bei dem Unfall leicht verletzt.