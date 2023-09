Badcelona Alme: Defekt sorgt für plötzliches Ende der Saison

Alme. Einen Riesenansturm gab es am vergangenen Wochenende auf das Badcelona in Alme. Doch jetzt ist das Freibad ein paar Tage eher als geplant zu.

Das Badcelona in Alme hat am Wochenende einen wahren Besucheransturm erlebt. Sommer, Sonne, freier Eintritt - das sorgte für einen Run auf das Freibad. Doch leider konnte bei der Hitze am Montag niemand ins kühle Nass eintauchen: Wegen eines plötzlich aufgetretenen Defekts an der Pumpe wurde die zunächst verlängerte Saison um ein paar Tage verkürzt.

Technische Probleme

Rüdiger Sürig, Vorsitzender des Förder- und des Betreibervereins, teilte mit, dass angesichts der technischen Probleme kurzfristig das Ende der Saison eingeläutet werden musste: „Es tut uns sehr leid. Das Problem ist in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgetreten. Eine Reparatur wäre zeitnah nur schwierig und kostenintensiv umzusetzen gewesen. Deswegen haben wir uns entschieden, das Bad sofort zu schließen; auch angesichts der Wettervorhersage für die nächsten Tage.“ Die Saison im Almer Badcelona war in diesem Jahr aufgrund von Bauarbeiten, die sich verzögert hatten, erst am 11. August gestartet. Anfangs sei das Wetter und damit die Zahl der Besucher trotz des freien Eintritts nicht so gut gewesen, so Sürig.

Riesenandrang am Hitze-Wochenende

Doch mit der späten Rückkehr des Sommers strömten die Besucher scharenweise in das Alme Freibad. „Insgesamt hatten wir 4000 Besucher. Toll, dass so viele Gäste noch so spät im Sommer gekommen sind“, freut sich der Vorsitzende. Besonders die letzten richtigen heißen Sommertage lockten viele Schwimmbad-Fans. Sein Fazit: „In den letzten Tagen war hier richtig die Hölle los. Ich glaube, da wollten alle noch mal den durchwachsenen Sommer nachholen. Wir mussten am Wochenende mehrfach Pommes und Würstchen nachordern. Dank an alle Mitarbeiter, die bei diesen heißen Temperaturen wirklich Schwerstarbeit geleistet haben.“

Investitionen ins Freibad

Im Badcelona wird über mehrere Jahre ein ganzes Paket von Maßnahmen umgesetzt. Mit Hilfe des NRW-Investitionspaketes zur Förderung von Sportstätten und Zuschüssen der Stadt Brilon soll das Freibad familienfreundlich und barrierefrei umgebaut werden. Motto: „Für mich – für dich – für alle“. Insgesamt werden rund 250.000 Euro und jede Menge Eigenleistung investiert, um das durch Abwärme beheizte Freibad zukunftsfähig umzugestalten, so Rüdiger Sürig. Größte Maßnahme in diesem Jahr war die Sanierung des Nichtschwimmerbeckens, das mit einem barrierefreien Zugang ausgestattet worden ist.

