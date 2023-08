Badcelona Alme: Freier Eintritt zum verspäteten Start

So wird es ab dem Wochenende im Freibad in Alme nicht mehr aussehen.

Alme. Das Wetter hat die Umbauarbeiten für die neue Freibadsaison massiv beeinflusst. Wann geöffnet wird und worauf sich die Besucher freuen können.

Eigentlich sollten diesen Sommer bereits tausende Besucher in das kühle Nass des Badcelonas in Alme eingetaucht sein, eigentlich sollte sich im Juli aber auch der Sommer im Hochsauerlandkreis von seiner besten Seite zeigen. Das eine hat dem anderen die Suppe versalzen, doch jetzt liegt der von den Brilonern ersehnte Badespaß in greifbarer Nähe. Rüdiger Sürig, der Vorsitzende des Fördervereins und Betreibervereins, spricht über den Termin der Wiedereröffnung sowie über eine Überraschung für die Badegäste.

Inzwischen läuft alles nach Plan

„Die Becken sind voll und inzwischen läuft alles so, wie wir uns das viel früher gewünscht hätten“, so Sürig. Ende Mai hatten sich die „Almer Freischwimmer“ noch auf die Wiedereröffnung vor den Sommerferien gefreut und eingestellt, der bekanntlich dürftige Wetterverlauf vor und während der schulfreien Zeit machte den bereits angefangenen Baumaßnahmen einen großen Strich durch die Rechnung. Unter anderem das sanierungsbedürftige Nichtschwimmerbecken konnte während der Wärmeperiode vor den Ferien und der nasskalten Ferienzeit nicht bearbeitet werden. Der Beton müsse eine bestimmte Temperatur haben und es dürfe nicht nass sein.

„Die Arbeiten im Freien konnten endlich abgeschlossen werden und jetzt müssen wir nur noch einen Anruf abwarten“, freute sich Sürig. Die Hygieneprüfung wurde kürzlich durchgeführt und das Ergebnis steht noch aus. Am Freitag melden sich die zuständigen Behörden und dann steht dem Betrieb nichts mehr im Wege. „Wir wollen so schnell wie möglich öffnen und da sich in diesem Jahr alles verzögert hat, haben wir uns dazu entschieden, dass der Eintritt für den Rest der gesamten Badesaison kostenlos sein wird“, berichtete der Vorsitzende des Betreibervereins.

Samstag soll geöffnet werden

Frühestens am Samstag, passend zu besserem Wetter, sollen die Türen geöffnet werden. Die Saison soll bis in die zweite Septemberwoche hineinreichen, bei guten Wetterbedingungen sollen auch danach alle Wasserratten auf ihre Kosten kommen. Neben dem Umbau im Nichtschwimmerbereich sind mit Hilfe der Förderung des Landes NRW weitere zahlreiche Sanierungsmaßnahmen wie eine behindertengerechtes WC etabliert worden.

