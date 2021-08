Bahnhofstraße Brilon: Verkäuferin von Paketboten belästigt?

In einem Geschäft in der Bahnhofstraße Brilon wurde eine Frau sexuell belästigt.

Brilon. Ein Paketbote soll eine Verkäuferin in Brilon sexuell bedrängt haben. Sie zeigt ihn an. Er streitet das ab. Nun soll Klarheit in den Fall kommen.

Die Verhandlungen gehen weiter: Nachdem ein Paketbote eine Frau in einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Brilon sexuell belästigt haben soll, wird weiter nach der einen Version gesucht, die der Wahrheit entspricht. Die damals 37-Jährige hatte vor Gericht unter Eid ausgesagt, dass sie belästigt worden wäre, der Paketbote bestreitet das. Nach einer langen Verhandlungspause soll es am 28. September um 10 Uhr im Gerichtssaal zu einer Klärung kommen – in einem Mammutprozess mit zahlreichen Zeugen.

Lesen Sie alles zur Vorgeschichte:Wie der erste Verhandlungstag abgelaufen ist und wie die Aussagen der Beteiligten aussahen

Es soll am 14. November 2019 geschehen sein: Die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Briloner Bahnhofstraße gibt vor Gericht an, dass der Paketbote sie auf der Treppe des Geschäfts bedrängt habe. Er habe sie angefasst und den Kopf zwischen ihren Brüsten gerieben, während er versucht habe, sie weiter die Treppe hinauf in den Lagerraum des Ladens zu schieben. Die Frau gibt zudem an, dass der Paketbote schon öfter mit unangebrachtem Verhalten aufgefallen sei. Der 34-jährige Mann bestreitet die Vorwürfe und betont indes, die Frau habe ihm öfter Avancen gemacht.

Die Zeitangaben decken sich nicht

In dem Fall gibt es einige Unklarheiten. So deckt sich die Zeitangabe der Klägerin nicht mit den Daten im Gerät des Paketboten. Während die 37-Jährige behauptet, dass die Belästigung rund 20 Minuten gedauert hätte, scheint eine vermeintliche Liste des Paketzustellers zu beweisen, dass dieser zu diesem Zeitpunkt noch Pakete in anderen Geschäften ausgeliefert und dort Unterschriften gesammelt habe. Laut der Liste könnte der Paketbote nur fünf Minuten in dem betreffenden Geschäft gewesen sein.

Der Verteidiger der Anklage, Oliver Brock, erklärt nun, man habe für den Termin im September zahlreiche Mitarbeiter und Geschäftsleute aus der Bahnhofstraße als Zeugen geladen, die dem Paketboten zur vermeintlichen Tatzeit eine Unterschrift gegeben haben, um die Zeitangaben zu überprüfen.

Lesen Sie, wieso das LKA in diesem Fall ermittelte:Ergebnisse der Ermittlungen können entscheidend sein

Zudem wurde der Pullover der Frau an das Landeskriminalamt zur Sicherung von DNA-Spuren geschickt. Die Ergebnisse werden ebenfalls in der Prozess-Fortsetzung vorgestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon