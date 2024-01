Auch die Züge, die von Brilon aus fahren, sind mitunter vom Bahnstreik der GDL in NRW betroffen.

Bahnstreik Bahnstreik in NRW: Zug in Brilon und Winterberg betroffen

Brilon Die GDL hat einen Bahnstreik in NRW ausgerufen: Ab dem 10. Januar fahren manche Züge gar nicht, einige nur eingeschränkt. So ist die Lage im HSK.

Die Streiks bei der Bahn gehen in die nächste Runde. Vor Gericht wollte die Deutsche Bahn den Streik zwar verhindern – scheiterte aber. Wie die Gesellschaft Deutscher Lokführer (GDL) am Sonntagabend ankündigte, soll ab Dienstagabend auch in NRW wieder gestreikt werden. Ab Mittwoch (10. Januar, 2 Uhr) ist dann auch der Personenverkehr betroffen. Laut der GDL werden die Streiks bis Freitagabend (18 Uhr) andauern.

Auch der Hochsauerlandkreis ist betroffen, allerdings fallen hier nicht allzu viele Züge aus. In Brilon ist nur ein Zug von dem Streik betroffen, der RE57 zwischen Winterberg/Brilon und Dortmund wird komplett ausfallen.

Lesen Sie auch:

Hintergrund ist die Forderung der GDL, die Wochenarbeitszeit von Schichtarbeitern flächendeckend von 38 auf 35 Stunden abzusenken, ohne Lohneinbußen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit zwei kleineren Bahnunternehmen, Netinera und Go Ahead, hat die GDL eine solche Vereinbarung bereits getroffen. Sie will nach Worten von Gewerkschaftschef Claus Weselsky diese Ergebnisse als Muster in der gesamten Branche durchsetzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon