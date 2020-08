Bald freies W-LAN in der Olsberger Innenstadt

Olsberg. Analog hat die Stadt Olsberg mit der Stadtkern-Umgestaltung ja Tolles auf die Beine gestellt. Jetzt rüstet sie digital nach.l

Freies W-LAN – das wird es in der Olsberger Innenstadt voraussichtlich ab Mitte September geben. Die Stadt Olsberg schafft aktuell die technischen Voraussetzungen, damit Bürgern und Gästen künftig zwischen Aqua-Olsberg und der Konzerthalle „freies Internet“ zur Verfügung steht.

Darüber informierten sich jetzt die Mitglieder des Olsberger Hauptausschusses. Möglich wird das öffentliche W-LAN über 12 so genannte „Access Points" – also Zugangspunkte -, die unter anderem am Aqua-Olsberg, am Rathaus, am Generationenpark, an verschiedenen Stellen des Kneipp Erlebnis-Parks, dem Haus des Gastes sowie an der Konzerthalle angebracht sind.

Die Stadt Olsberg hatte sich dafür um Mittel aus der EU-Initiative „WiFi4EU - Förderung freier Internetzugänge an öffentlichen Orten und wichtigen Zentren des gemeinschaftlichen Lebens innerhalb Europas“ beworben und im 2. Aufruf eine Förder-Zusage über 15.000 Euro erhalten.

Öffentliche WiFi-Hotspots

Unabhängig davon hatte die Stadt Olsberg den Bau einer Rohrnetzanlage in Auftrag gegeben, um umliegende städtische Gebäude wie Aqua-Olsberg, Haus des Gastes und Konzerthalle sowie die Sekundar- und Grundschule über ein mehrfaseriges Lichtwellenleiterkabel sternförmig an den Internet-Anschluss des Rathauses anzubinden.

Unterstützer gesucht Interessierte, die den Freifunk in den Ortsteilen der Stadt Olsberg unterstützen möchten, können sich direkt mit Elisabeth Becker (02962/982-264; E-Mail elisabeth.becker@olsberg.de) in Verbindung setzen.

Nach Abschluss der Arbeiten im Juli konnte es nun an die Installation der öffentlichen WiFi-Hotspots gehen. Voraussichtlich Mitte September können die Zugänge in Betrieb genommen werden, informierte die Projektverantwortliche Elisabeth Becker die Ausschussmitglieder: „Wir liegen im Zeitplan."

Geplant ist, auch in den Dörfern öffentliche W-LAN-Netze zu schaffen. Dieser Wunsch, so Elisabeth Becker, sei von zahlreichen Dorfgemeinschaften auch im Rahmen des IKEK-Prozesses geäußert worden. Aus technischen und auch finanziellen Gründen soll die Umsetzung über den Verein „Freifunk Winterberg“ erfolgen. Das Prinzip dabei: An bestehende private Internet-Anschlüsse werden Freifunk-Router „angedockt“. Auf diesen Endgeräten läuft die Freifunk-Software, die sich um alles Technische im Hintergrund kümmert und für den Nutzer eines mobilen Endgerätes einen kostenfreien Internet-Zugang über das Freifunk-Netz ermöglicht.

W-LAN-Access-Point

Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Mit freiem W-LAN wird zum einen ein Wunsch aus vielen Orten im Stadtgebiet umgesetzt. Und zum anderen bietet sich so für alle Orte ein Plus an Aufenthaltsqualität.“ Die Stadt Olsberg stellt dabei Dorfgemeinschaften, die Interesse an Freifunk haben, einen vorkonfigurierten Router sowie einen so genannten W-LAN-Access-Point kostenlos zur Verfügung.

Die technische Voraussetzung dafür: Ein vorhandener und permanent aktiver Internetanschluss – idealerweise in der unmittelbaren Nähe des jeweiligen Dorfplatzes - über den ein Teil der Internetbandbreite für Freifunk abgegeben werden kann.