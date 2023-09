Bald geht’s los: Michaelis Kirmes Brilon mit neuer Rutsche

Brilon. 30 Meter lang ist die Piraten-Rutsche, ein ganz neues Fahrgeschäft auf der Michaelis Kirmes Brilon. Was die Besucher sonst noch erwartet.

Freitag, 22. September , startet die Michaelis Kirmes in Brilon mit dem Fassanstich und einer halben Stunde Freie Fahrt für Kinder in Brilon

, startet die in mit dem Fassanstich und einer halben Stunde Freie Fahrt für Mit dem Krammarkt bietet die Kirmes wieder das altbewährte Programm. Auch der Verkaufsoffene Sonntag in Brilon ist wieder fest eingeplant

bietet die Kirmes wieder das altbewährte Programm. Auch der ist wieder fest eingeplant Die Fahrgeschäfte wie das große Riesenrad locken Familien und Besucher vom 22. September bis 25. September in die Briloner Innenstadt. Neu dabei: Die Piraten-Rutsche

Es ist soweit! Vielleicht kündigt die Westfalenpost in jedem Jahr mit denselben Worten die Michaelis Kirmes an, aber die Freude der Brilonerinnen und Briloner sowie aller Besucher auf die älteste und größte Innenstadtkirmes im Hochsauerlandkreis ist groß, wenn nicht sogar riesig. Von Freitag, 22. September, bis Montag, 25. September, wird die Briloner Innenstadt wieder zur Kirmesmeile. Und in seiner Einladung findet der Bürgermeister Christof Bartsch passende Worte, um von einem Kirmesbesuch zu überzeugen: „Fahren Sie doch mal wieder gemeinsam mit Ihrer Familie eine gemütliche Runde im Riesenrad auf dem Marktplatz und lassen den Blick über das schöne Brilon schweifen. Treffen Sie an den Getränkeständen oder in den Partyzelten alte Freunde wieder und entfliehen Sie somit einen Moment aus dem Alltag. Knüpfen Sie neue Kontakte und lernen Sie neue Menschen kennen!“

Der Brilon Kirmesplan 2023 Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

Neues Fahrgeschäft: Piraten-Rutsche ist 30 Meter lang

Neben den Fahrgeschäften wie das „Chaos Pendel“, der „Dance Jumper“, der „Auto-Skooter“ und das Kinderkarussel, wird auch wieder das große „Columbia Rad III“ auf dem Marktplatz aufgestellt. Weitere Attraktionen: „Schlittenfahrt“, der „Big Ben Tower“, „Big Wave“, das Bungee-Trampolin sowie die Fußball Fan-Meile. Neu mit dabei ist die Piraten-Rutsche, eine 30 Meter lange, mehrbahnige Wellenrutsche die in der Strackestraße stehen wird. Leckere kulinarische Spezialitäten laden an den Tagen zum Schlemmen und Naschen ein und verbreiten den typischen Popcorn-Geruch in der Innenstadt.

Lesen Sie auch: Warntag im HSK: Sirenenalarm und Handy-Alarm um 11 Uhr

Lesen Sie auch: Windkraft-Baustelle auf dem Mannstein: Beeindruckende Bilder

Auch das Programm der einzelnen Kirmestage steht schon fest und wird in der Ankündigung schon ausführlich erläutert.

Freitag, 22. September:

Kirmes in Brilon 2022: Eröffnung mit Waldfee und Bürgermeister Christof Bartsch, in diesem Jahr wird die aktuelle Waldfee dabei sein. Foto: Joachim Aue

Pünktlich freitags um 16 Uhr will der Bürgermeister mit dem traditionellen Fassanstich unter dem Rathausbogen gemeinsam mit der 18. Briloner Waldfee Sabrina Jorewitz, Vertreterinnen und Vertretern des Rates, der Schausteller und der Verwaltung das bunte Treiben eröffnen. In diesem Jahr stehen ihm die Kinder der Kita „St. Petrus und Andreas“ aus Brilon, „Die kleinen Besenbinder“ aus Scharfenberg und die Kindergartenkinder aus dem „Spatzennest“ in Messinghausen tatkräftig zur Seite. Bis 16.30 Uhr dürfen dann alle Kinder eine halbe Stunde lang frei auf Karussell und co. fahren. Wieder einmal übernimmt das Blasorchester Brilon die musikalische Umrahmung. „Am Freitagabend leuchtet als ein Höhepunkt wie jedes Jahr um 21 Uhr das Höhenfeuerwerk vom Kalvarienberg aus über Brilons Innenstadt. Seien Sie dabei, wenn der Himmel über Brilon in einatemberaubendes, facettenreiches Lichtermeer verwandelt wird“, schreibt der Bürgermeister.

Samstag, 23. September

Am Samstag ist Gäste-Tag, ab 14 Uhr geht der Rummel auf der gesamten Kirmesmeile los, am Abend gibt es Programm in den Festzelten.

Sonntag, 24. September

Am Kirmessonntag können Besucher den Kirmesbesuch mit einem Einkaufsbummel in den Briloner Geschäften verbinden, die von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. „Neben den Attraktionen auf der Kirmesmeile dürfen Sie auch den traditionellen Krammarkt mit seinen vielfältigen Ständen im Krammarkt-Dreieck Derkere Mauer, Kirchenstraße und Schulstraße (vom 24. September bis 25. Sepetmber) nicht verpassen“, heißt es in der Einladung des Bürgermeisters. „Dieser hat wie jedes Jahr eine vielfältige Angebotspalette der „fliegenden Händler“ zu bieten.“ Der Familien- und Einkaufstag beginnt um 13 Uhr und geht bis 18 Uhr.

Montag, 25. September

Ab 9 Uhr geht der traditionelle Handwerkertag los, um 10 Uhr ist Handwerkertreff auf der Kirmes. Dann klingt die Kirmes am Nachmittag aus.

Zum Schluss möchte der Bürgermeister in seinem Schreiben allerdings noch etwas loswerden: „Einen besonderen Dank möchten wir den Anliegern aussprechen, die die nicht vermeidbaren Lärm und Verkehrsbelästigungen erdulden. Außerdem gilt ein Dank den vielen Organisatoren sowie Helferinnen und Helfern, den Verwaltungskolleginnen und -kollegen und allen, die zum Gelingen unseres Traditionsfestes beitragen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon