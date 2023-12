Bankkauffrau in Brilon - ein Beruf mit vielen Facetten

Brilon. Bankkauffrau - das klingt solide, aber wenig aufregend. Stimmt nicht. Annika Becker stellt den Beruf, seine Facetten und Aufstiegschancen vor.

Bankkauffrau werden. Um es mit Loriot zu sagen: Da hat man was Eigenes. Bankkauffrau – das klang vor einigen Jahren auch für Annika Becker nicht unbedingt nach ihrem Traumberuf. Die heute 26-jährige Frau, die aus Gevelinghausen stammt, in Bigge zur Grundschule ging und in Brilon ihr Abitur baute, stand sogar lange mit Mathe auf Kriegsfuß. Erst als der Papa ihr bei den Hausaufgaben half, fiel bei Prozenten und Dreisatz der Groschen. Trotzdem sollte es eigentlich „irgendwas mit Sprachen“ oder bei einem 1,6er Abitur vielleicht sogar Medizin werden. Eine Ausbildungsbörse der sechs Altkreisstädte in Winterberg öffnete ihr die Augen. „Ich habe dort im Gespräch gemerkt, wie vielfältig der Beruf der Bankkauffrau sein kann. Und dass ich mir mit einer Ausbildung immer noch alle Wege offenhalte und nichts verbaue.“ Heute ist Annika Becker Teamleiterin bei der VerbundVolksbank OWL mit ihren sieben regionalen Zweigniederlassungen, darunter die Volksbank Brilon.

Annika Becker wollte eigentlich nie „was mit Zahlen“ machen. Jetzt arbeitet sie bei der VerbundVolksbank OWL in Brilon. Foto: Sabrinity / WP

Vom Azubi binnen weniger Jahre zur Führungskraft innerhalb der Bank – das ist schon eine steile Karriere. „Ich habe mich damals ganz unkompliziert online beworben, bekam kurz darauf die Einladung zum Vorstellungsgespräch und dann ging alles ganz schnell“, erinnert sich die junge Frau. Kundenberatung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Kreditabteilung und vor allem Kontakt mit Menschen - schon in der Ausbildung habe sie das ganze Spektrum des Berufs kennengelernt. „Man hat nicht nur mit Geld und Zahlen zu tun, sondern steht zum Beispiel auch viel im Austausch mit Kunden und sammelt vielfältige Eindrücke.“ Zweieinhalb Jahre dauert die Lehrzeit. Mehrwöchigen Blockunterricht gibt’s am Berufskolleg in Brilon, dann geht’s wieder für zwei, drei Monate in den Betrieb: hauptsächlich nach Brilon, mal aber auch an andere Standorte der Bank wie zum Beispiel Büren und Salzkotten.

Unternehmenspass VerbundVolksbankOWL Mitarbeiter: ca. 1.300, davon ca. 80 Auszubildende Standorte: sieben Zweigniederlassungen, 80 Standorte Branche: Finanzen und Versicherungen Tarif: gemäß Tarifvertrag für die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftliche Zentralbank inkl. 13. Monatsgehalt sowie freiwillige Zahlung von leistungsorientierter Vergütung, Inflationsausgleichsprämie, Vermögenswirksamen Leistungen, betrieblicher Altersvorsorge Arbeitszeit: 39 Stunden, Teilzeitmodelle möglich, Vertrauensarbeitszeit Arbeitsplatz: werteorientierte Unternehmenskultur, moderne Büroarbeitsplätze, mobiles, standortübergreifendes Arbeiten, Laptop zum flexiblen Arbeiten Benefits: Flexible, familienfreundliche Arbeitsplatzkultur, Betriebliche Altersvorsorge, Bonuszahlungen/Prämien, Jobticket/Deutschlandticket, Erholungsbeilhilfe, Essensschecks, Mobile Massage, E-Bike-Leasing, Elektronik-Leasing, umfangreiches Vergünstigungsprogramm, Vorsorgeuntersuchungen, Mitarbeiter-Events, Feedbackgespräche Praktika: Schülerpraktika Ausbildung: Bankkaufmann/-frau, Bachelor of Arts in Banking and Finance, Fachinformatiker für Systemintegration, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Immobilienkaufmann/-frau Weiterbildungen: Personalentwicklung hat einen hohen Stellenwert, vielfältige Angebote, berufsbegleitend, zeitliche und monetäre Unterstützung Adresse: Volksbank Brilon, Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL, Bahnhofstraße 18, 59929 Brilon www.verbundvolksbank-owl.de www.instagram.com/verbundvolksbankowl www.facebook.com/verbundvolksbank.owl https://de.linkedin.com/company/verbundvolksbank-owl www.xing.com/pages/verbundvolksbank-owl www.youtube.com/user/VolksbankPHD

Während der ganzen Zeit steht ihr eine Ausbildungsleiterin bei allen Fragen zur Seite. Als Mentorin achtet diese darauf, dass alles reibungslos und angenehm verläuft. Regelmäßig finden Feedback-Gespräche statt. Bei Bedarf gibt es individuelle, innerbetriebliche Unterstützung und schon circa ein Dreivierteljahr vor Ausbildungsende ein Übernahmegespräch. „Ich habe dann sofort nach der Lehre als Kundenberaterin in Thülen angefangen. Meine anfängliche Sorgen, dass man mich aufgrund meines Alters nicht ernst nehmen würde, waren unbegründet. Ich konnte auch immer jemanden fragen, wenn ich mal unsicher war. Persönliche Beratungstermine mit Kunden machen viel Spaß, sie sind immer noch sehr gefragt“, so Becker.

Annika Becker hat mit 26 Jahren schon so manche Sprosse auf der Karriereleiter genommen. Foto: Thomas Winterberg / WP

In ihrer „Thülener Zeit“ übernimmt sie auch noch die „fachliche Serviceleitung“ für die Filialen der Bank im Altkreis Brilon, erstellt Dienstpläne, sorgt für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen und startet so ganz nebenbei auch noch eine berufsbegleitende Weiterbildung. An der Business School in Montabaur studiert sie „General Management“ und steht nun kurz vor ihrem Bachelor-Abschluss. Ganz schön viel geschafft in kurzer Zeit. Ist das nicht auch stressig? „Bei meinem Studium ging vieles von zu Hause aus. Pro Semester gab es acht Präsenztage – vier fielen auf Samstage und Sonntage, für die anderen vier wurde ich wochentags von meinem Arbeitgeber freigestellt. Trotzdem habe ich noch genug Zeit für mein eigenes Reitpferd „Quanto“. Denn wir haben flexible Arbeitszeiten von 39 Stunden pro Woche. Und irgendwie sage ich mir: Du machst das ja für Dich selber.“

Lesen Sie auch

Verantwortung übernehmen

Annika Becker merkt, dass ihr das Organisieren Spaß macht und dass sie gerne Verantwortung übernimmt. Als eine Stelle für eine Teamleitung im Medialen Vertrieb in der VerbundVolksbank OWL ausgeschrieben wird, wirft sie ihren Hut in den Ring und bekommt den Job. „Es hat mir anfangs schon ein wenig leidgetan, die Kundenbetreuung zu verlassen. Aber die persönliche Begleitung der Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, die Teammeetings, die Mitarbeitergespräche – all das macht mir so viel Spaß, dass ich die Entscheidung nicht bereut habe. Jetzt sind quasi meine Mitarbeitenden meine Kunden.“ Ihr Team: das ist eine 14-köpfige Einheit des sogenannten medialen Vertriebs –, die - vereinfacht gesagt – auf allen digitalen Wegen für die Kunden erster Ansprechpartner ist.

Ihrem Arbeitgeber ist Annika Becker dankbar dafür, dass Ausbildungsleiter und Vorgesetzte viel Vertrauen in sie gesetzt und sie immer dazu motiviert haben, einen Karriere-Schritt nach dem nächsten zu gehen. „Jungen Menschen, die nach dem Schulabschluss vor der Frage stehen, wie es weitergehen soll, kann ich nur raten, etwas auszuprobieren. Es ist nicht schlimm, wenn es dann doch vielleicht nicht zu einem passt und man die Bremse ziehen muss. Eine Ausbildung zu machen, bedeutet nicht, auf ein Studium zu verzichten. In vielen Berufen gibt es Möglichkeiten, die man als Außenstehende auf den ersten Blick gar nicht sieht.“

Klar, sollte man als Bankkauffrau oder -mann mit den Grundbegriffen der Mathematik vertraut sein. „Aber man muss kein ausgesprochener Zahlenmensch sein.“ Und was strebt Annika Becker als Nächstes an? „Momentan bin ich einfach erstmal glücklich mit dem, was ich tue.“ Von wegen „nur“ Bankkauffrau…

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon