Batterie-Herstellung soll umweltfreundlicher werden

Hoppecke/Brüssel. Die Herstellung und Entsorgung von Batterien soll künftiger umweltfreundlicher werden. Das sagen EU-Politiker Dr. Liese und heimische Firmen dazu:

Die Herstellung und Entsorgung von Batterien wird in Zukunft deutlich umweltfreundlicher. Dies ist die Folge eines Beschlusses des Europäischen Parlaments. „Mitte Juli wird der Ministerrat noch einmal über den Text abstimmen, das gilt als Formsache. Dann kann die Neuregelung in Kraft treten“, so der heimische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. Die neue Verordnung umfasst den gesamten Prozess von der Gewinnung der Rohstoffe über die Herstellung der Batterien bis zu der Entsorgung.

Bei der Erarbeitung hat Dr. Peter Liese intensiv mit den heimischen Unternehmen zusammengearbeitet - zum Beispiel mit Dr. Marc Zoellner, Geschäftsführer der Firma Hoppecke in Brilon und gleichzeitig Vorsitzender des Europäischen Batterie Verbandes. „Es ist sehr wichtig, dass wir die Umweltbilanz von Batterien verbessern, aber es ist auch wichtig, dass wir dies gemeinsam mit den Unternehmen machen. Von daher ist dieser Text ein gelungenes Beispiel für kluge Umweltpolitik.“, so Liese.

Für Energiewende unverzichtbar

In einer Presse-Info des EU-Abgeordneten wird Dr. Marc Zoellner zitiert: „Ich schätze die Arbeit des EU-Parlaments und das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins nach dem intensiven Prozess der letzten zwei Jahre sehr. Gleichzeitig erwarten wir, dass die sekundären Rechtsvorschriften nun solide und praktikabel sind. Wir sind der Meinung, dass sich alle wichtigen Bestimmungen im Zusammenhang mit Batterien auf die Batterieverordnung als wegweisendes Werk beziehen sollten. Ein kohärentes rechtliches Umfeld wird die erforderlichen Investitionen in die EU-Batterieproduktion und die Lieferkette erleichtern und anregen.“ Was die Entsorgung angeht, gibt es bereits Firmen in Südwestfalen, die die Rohstoffe (unter anderem Kobalt) aus den gebrauchten Batterien zurückgewinnen.

Insgesamt sind sich alle Beteiligten einig, dass Batterien unverzichtbar für die Energiewende sind. In einer emotionalen Rede hatte Peter Liese im Parlament darauf hingewiesen, dass es natürlich umweltfreundlicher ist, zu Fuß zu gehen, als mit einem Elektroauto zu fahren. Wenn wir aber Mobilität wollen und wenn wir auch Wohlstand und moderne Technik wollen und gleichzeitig klimaneutral werden wollen, dann brauchen wir jetzt Batterien.“

