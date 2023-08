Baubeginn des Radweges von Neuastenberg zum Nordhang

Winterberg. Der lange Planungsprozess ist abgeschlossen und viele Beteiligte kamen zum ersten Spatenstich. Was die Neuerung alles mit sich bringt.

Lange haben die Menschen auf den Radweg von Neuastenberg nach Winterberg gewartet, jetzt haben die Bauarbeiten durch die Arbeitsgemeinschaft König/Trippe/Knoche für den Radweg von Neuastenberg zum Nordhang begonnen. Er wird knapp 2 Kilometer lang und rund 3,50 Meter breit, davon 2,50 Meter Asphalt und beidseitig 50 Zentimeter Bankette. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 870.000 Euro, die über den Bund finanziert werden.

Lesen Sie auch: Mountainbiker stürzt in Deifeld schwer: War es ein Defekt?

Viel Andrang beim Spatenstich

„Wir freuen uns, dass es nun endlich los geht. Es hat gefühlt Jahrzehnte gedauert, bis wir heute hier stehen und uns gemeinsam über den Beginn der Bauarbeiten freuen dürfen. In all den Jahren war wirklich ein langer Atem von allen Beteiligten nötig. Die sauerländische Beharrlichkeit hat sich am Ende dann doch ausgezahlt. Daher gilt mein Dank allen, die jahrelang an dem Radweg von Neuastenberg bis Winterberger mitgewirkt und den Glauben an die Umsetzung nicht verloren haben“, so Bürgermeister Michael Beckmann. Beim Spatenstich waren viele Beteiligte vor Ort, zum Beispiel der aktuelle Ortsvorsteher von Neuastenberg, Sebastian Wilhelm, seine Vorgänger Klaus und Rudi Homrighausen, der Ortsvorsteher von Winterberg, Bernhard Selbach, Ferdinand Drescher vom Landesbetrieb Wald und Holz, Manuela Willms von der Stadt Winterberg, Fachbereichsleiter Martin Brieden, Forstbetriebsleiter Michael Kleinsorge, Ingenieur Andreas Veldhuis und Mitarbeiter von der Firma König.

Lesen Sie auch: Sommer knallt im Sauerland bis 35 Grad - dann kalter Absturz

Planung und Beharrlichkeit

Bevor nun mit den Bauarbeiten gestartet werden konnte, hat der städtische Forstbetrieb Baumfällarbeiten durchgeführt. Es mussten einige Steine aus dem Weg geräumt werden, bis der Startschuss für die Bauarbeiten des Radweges fallen konnte. „Wunsch war zu Beginn der Planungen, dass der Radweg von Neuastenberg nach Winterberg parallel zur Bundesstraße verläuft. Allerdings war das nicht möglich, da die Böschung unmittelbar nach der Leitplanke in Teilen sehr steil abfällt und somit kein Platz für einen Radweg war“, erklärt Martin Brieden, Fachbereichsleiter Bauen, Stadtentwicklung und Infrastruktur. „Mit allen Beteiligten haben wir uns dann auf die Trasse von Neuastenberg zum Nordhang einigen müssen. Aber auch dafür mussten noch einige Hürden genommen werden.“ Die Trasse führt durch ein FFH-Gebiet, weswegen entsprechende Prüfungen und Bewertungen wie etwa eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden mussten. „An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an den Landesbetrieb Straßenbau NRW für die jahrelange konstruktive Mitarbeitenden und an den Bund, der die Baukosten und einen Teil der Ingenieurkosten übernimmt“, so Brieden weiter.

Lesen Sie auch: Fotos aller i-Dötzchen im Altkreis Brilon: 35 Klassenfotos

Nachdem die Bezirksregierung Arnsberg und die Untere Landschaftsbehörde dann grünes Licht für den Radweg gegeben haben, konnte dann die abschließende Planung und Ausschreibung unter Beteiligung und in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW durch das Ingenieurbüro Veldhuis erfolgen. Die Fertigstellung ist bis Ende des Jahres vorgesehen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon