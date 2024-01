Bauernprotest: Das planen die Landwirte für den 8. Januar

Brilon/Hochsauerlandkreis. Höhere Preise für Diesel und Agrarfahrzeuge: Bauern im HSK wollen sich das nicht mehr bieten lassen. Der Ablauf für den Protest-Tag im Detail.

Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) hat für Montag, 8. Januar, eine gemeinsame Kundgebung auf dem Flugplatz in Schüren angekündigt. Die Veranstaltung ist Teil der Aktionswoche des Bauernverbandes, die vom 8. bis zum 15. Januar stattfindet. Am 15. Januar soll außerdem ein weiterer Protesttag in Berlin stattfinden.

Die Kundgebung soll um 11 Uhr beginnen und wird von den Vorsitzenden des WLV-Kreisverbandes, Wilhelm Kühn und Christian Otto, moderiert. Als Gäste werden die heimischen Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz, Dirk Wiese und Carlo Cronenberg erwartet.

Hohe Beteiligung erwartet

Die Organisatoren erwarten eine hohe Beteiligung von Landwirten und Schafzüchtern aus dem Hochsauerlandkreis. Die Anfahrt zum Flugplatz soll als Sternfahrt erfolgen, wobei die genauen Abfahrtspunkte und -zeiten noch bekannt gegeben werden. Die Konvois sollen von der Polizei begleitet werden, um einen reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten. Die genaue Route soll spätestens am 4. Januar bekanntgegeben werden.

Der Flugplatz in Schüren wurde als Kundgebungsort gewählt, weil er ausreichend Platz bietet und keine Städte oder Hauptverkehrswege blockiert, so die Veranstalter. Die Organisatoren betonen, dass sie den Rückhalt in der Bevölkerung nicht verlieren wollen und für die Anliegen der Landwirtschaft sensibilisieren möchten. Nicht jeder sieht das so. Der Olsberger Landwirt Frank Stemmer findet zum Beispiel: „Am 8. Januar werden wir den Verkehr im Hochsauerlandkreis lahmlegen“, so seine Ankündigung gegenüber der Westfalenpost.

Die Aktionswoche des Bauernverbandes soll auf die - nach Ansicht der Landwirte - schwierige Situation der Landwirtschaft aufmerksam machen, die unter niedrigen Preisen, hohen Auflagen und gesellschaftlicher Kritik leidet. Die Landwirte und Schafzüchter fordern mehr Wertschätzung, faire Bedingungen und einen konstruktiven Dialog mit der Politik und der Gesellschaft.

Der Ablauf

Um 8 Uhr starten die Trecker aus Brilon. Treffpunkt ist die Schützenhalle.

10.30 Uhr Ankunft der Schlepper

11 Uhr Beginn

Begrüßung Wilhelm Kühn, Kreisverbandsvorsitzender

Hubertus Bohle, LsV

Brigitte Wullenweber, Kreislandwirtin

11.30 Uhr: Rede und Diskussion mit MdB Friedrich Merz (CDU)

12 Uhr: Rede und Diskussion mit MdB Dirk Wiese (SPD) und MdB Carl-Julius Cronenberg (FDP)

Ca. 13 Uhr Ende

