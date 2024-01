Bauernprotest im Raum Winterberg und in Hallenberg

Winterberg/Hallenberg. Die nächste Protestfahrt der Landwirte ist für Samstag angekündigt. Der Trecker-Konvoi soll von Hallenberg nach Züschen und zurück führen.

Eine Lichterfahrt mit einer anschließenden Mahnwache wollen die Landwirte aus Hallenberg am Samstagnachmittag veranstalten. Sie treffen sich dazu um 16 Uhr am Netto-Parkplatz am alten Bahnhof und starten von dort über die B236 nach Züschen und wieder zurück. Im Anschluss stellen sich die Teilnehmer bis ca. 19 Uhr zu einer Mahnwache an der Lieser Brücke auf.

Interessierte Bürger sind herzlich dorthin eingeladen, um mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. Die Polizei hat die angemeldete Demonstration genehmigt und weist darauf hin, dass es deshalb zwischen 16 und 18 Uhr eventuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen vor allem auf der B236 kommen kann.

