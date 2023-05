Bei den Schützen in Winterberg wird das Bier teurer

Winterberg. Im Sommer feiert die Schießsportgruppe der Schützengesellschaft 1825 ihren 50. Geburtstag. Sorgen macht den Schützen die Preisentwicklung.

Die Frühjahrsgeneralversammlung der Schützengesellschaft 1825 Winterberg stand unter einem besonderen Stern. Der 1. Vorsitzende Bastian Östreich begrüßte im „Schützentreff“ 70 Gäste.

Östreich blickte auf viele Veranstaltungen zurück. Nach der Hubertusmesse, die musikalisch vom Hegering Hallenberg – Winterberg umrahmt wurde fand das gut besuchte Hubertusschießen statt. Beim Volkstrauertag würdigten die Winterberger Schützen die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege mit einem Trauermarsch und einer Gedenkveranstaltung. Weiterhin ging Östreich auf eine gelungene Kreisschützenversammlung in Hildfeld ein.

Schrottsammlung bringt 2250 Euro ein

Bei der in Kooperation mit Firma Lobbe durchgeführten Schrottsammlung konnte Schrott mit einem Gegenwert von 2250 Euro gesammelt werden, die der Vereinskasse zu Gute kommen und die Verluste des vergangenen Schützenfestes abmildern können. Für die Jungschützen referierte Erik Selbach über die Geschehnisse in diesem Jahr. Selbach dankte den Schützen für die zahlreiche Teilnahme am traditionellen „Keinkartoffelbraten“ und schloss seinen Bericht mit dem Hinweis, dass es im Oktober Neuwahlen geben wird. Der 1. Zahlmeister Thomas Krüger stellte die Bilanz des letzten Geschäftsjahres vor. Das erste Schützenfest nach der Zwangspause war unter finanziellen Gesichtspunkten denkwürdig. Es musste ein Verlust hingenommen werden, den der Verein ausgleichen.

Schießsportgruppe feiert 50. Geburtstag

Die Schießsportgruppe Winterberg richtet am 14. Mai die traditionelle Vereinsmeisterschaft aus. Besonders ging Sommer auf die Planungen zum fünfzigjährigen Jubiläum der Schießsportgruppe ein, welches vom 2. September bis 3. September am Schießstand am Postteich gefeiert wird. Mit einem Programm für Erwachsene und Kinder lädt die Schießsportgruppe alle Mitglieder und Gäste dazu ein. Im Anschluss stellte Geschäftsführer Guido Meyer die Planungen zum Schützenfest vor, welches vom 16. bis 18, Juni in ausgerichtet wird, vor. Meyer betonte, dass die aktuellen Preissteigerungen und vor allem der Bierpreis, der bei 1.70 Euro pro Glas liegen wird, den Schützen große Sorgen bereiten. Das Programm wird rechtzeitig an die Einwohner von Winterberg verteilt.

Zum Schluss gibt es noch ein Waidmannsheil

Der 1. Vorsitzende ging im Anschluss auf die folgenden Termine bis zur Herbstgeneralversammlung ein. So werden am 14. Mai die Vereinsmeisterschaften ausgerichtet. Zu den Kompanieabenden, vom 2. bis 3. Juni sind alle Mitglieder eingeladen. Das Hochfest wird vom 16. bis 18. Juni in gewohnter Weise stattfinden. Am 30. Juli findet die Jakobusprozession und am 26. August das Treffen der ehemaligen Könige und Offiziere statt. Nach einem Dank an die Kastellanin Martina Raeggel und ihrem Team für die wieder einmal hervorragende Bewirtung, endete die Versammlung mit dem durch Major Andreas Thienel traditionell angestimmten „Waidmannsheil“ und der gemütliche Teil des Abends konnte eingeläutet werden.

