Karneval Bei der Prunksitzung in Hoppecke endet eine Ära

Hoppecke. Die Carnevalsgesellschaft Hoppecke startet fulminant die närrischen Tage. Für Sitzungspräsident Martin Schörmann war es ein besonderer Abend.

Die Carnevalsgesellschaft Hoppecke startete als einer der ersten Vereine in der Region mit ihrer Prunksitzung in der festlich geschmückten Schützenhalle. Bereits vor Programmbeginn versetzte der Fanfarenzug Brilon das Publikum in die richtige Karnevalslaune. Unter dem Startschuss von Präsident Reinhold Erlemeier um 19:11 Uhr begann ein unvergesslicher Abend. Sitzungspräsident Martin Schörmann führte charmant durch das bunte Programm.

Mitreißenden Mädelstrip und Krönung des neuen Prinzen

Den Auftakt machte die Juniorengarde, gefolgt vom Auftritt des Messinghäuser Showballetts, das die Zuschauer mit auf einen mitreißenden Mädelstrip nahm. Der Höhepunkt des Abends war zweifellos die Krönung des neuen Prinzen, Philipp I. aus dem Hause Bunse. Der 25-jährige Diplom- Finanzwirt übernimmt das Narrenzepter der Carnevalsgesellschaft Hoppecke für die kommende Session. Der Prinz steht nicht nur im Karneval auf der Bühne. Er ist aktiver Musiker im Musikverein Hoppecke und setzt sich durch die Vorstandsarbeit im Schützenverein für die Dorfgemeinschaft ein. Ebenso steht er gerne auf dem Fußballplatz. Die Hoppecker Funkengarde ehrte den neuen Prinzen mit einem faszinierenden Tanz, der Jung und Alt gleichermaßen begeisterte.

Nach 16 Jahren Amtszeit übergab der langjährige Sitzungspräsident Martin Schörmann die Moderation an André Schmelter. Dieser führte mit Leidenschaft und Charme das Publikum weiter durch das beeindruckende Programm. Narrenpetrus Pascal Schörmann urteilte humorvoll über die vergangenen Sünden des Dorfes, bevor die Garde Messinghausen mit ihrem atemberaubenden Tanz die Zuschauer in Staunen versetzte.

Büttenrede von Jens Singer aus Köln

Die Büttenrede von Jens Singer aus Köln sorgte für Lacher im Saal. Mit pointierten Witzen und einem schelmischen Lächeln auf den Lippen brachte er die Schützenhalle zum Beben. Die Lachmuskeln der Gäste wurden auf eine harte Probe gestellt, gefolgt vom beeindruckenden Tanz des Showballetts aus Erlinghausen.

Das Hoppecker Showballett sorgte für einen gelungenen Abschluss des Programms und nahm die Zuschauer mit auf eine magische Reise zu der Begegnung der Welten. Nach diesem fulminanten Programm ließ der Hoppecker Musikverein „die Hochsauerländer“ mit DJ Piet die Puppen tanzen. Die Stimmung war ausgelassen, die Tanzfläche bebte- Hoppecke zeigte, wie man Karneval feiert. Der Abend endete in ausgelassener Feier, bei der die Jecken noch lange von diesem unvergesslichen Spektakel schwärmen werden. Helau!

