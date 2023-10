Beim Lions-Adventskalender Olsberg/Bestwig gewinnt jeder

Olsberg/Bestwig. Der Lions Club Olsberg-Bestwig unterstützt verschiedene Projekte für Kinder und Jugendliche. Hinter den 24 Türchen verbergen sich tolle Gewinne.

Der Lions Club Olsberg-Bestwig veranstaltet wieder seine Adventskalender-Aktion. In diesen Tagen erscheint der neue Adventskalender – und geht in Kürze in den Verkauf.

Für viele Menschen in Olsberg und Bestwig gehöre der Lions-Adventskalender mittlerweile zur Vorweihnachtszeit wie Spekulatius oder Lebkuchen, freut sich Club-Präsidentin Julia Drewes. Hinter den 24 „Kläppchen“ warten Preise im Gesamtwert von rund 11.000 Euro auf neue Besitzer. Und stets 100 Prozent beträgt die Gewinn-Chance für die Kinder und Jugendlichen, die der Lions Club mit dem Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender unterstützen kann.

Kinder werden gefördert

Zum Beispiel über das Programm „Klasse 2000“ an den Grundschulen in Olsberg und Bestwig. „Mit ihm erfahren die Kinder eine besondere Förderung in den Bereichen Gesundheit, Bewegungsunterstützung, Suchtvorbeugung und Soziale Kompetenz“, sagt Drewes. Aber auch andere Aktivitäten von Vereinen, Organisationen und Institutionen, die sich im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit – in der Region und weltweit – engagieren.

Das Prinzip hinter dem Kalender: Ab dem 1. Dezember werden die Gewinnnummern in Westfalenpost und Westfälischer Rundschau sowie unter www.lionsclub-olsberg.de im Internet bekannt gegeben. Ist diese Nummer mit der aufgedruckten Ziffer auf der Vorderseite des Kalenders identisch, hat dessen Besitzer gewonnen. Hauptpreise sind in diesem Jahr ein Gutschein über 500 Euro, eine Ballonfahrt für zwei Personen im Wert von 500 Euro sowie zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem Göbel-Hotel nach Wahl. Bei den knapp 150 Preisen reicht das Spektrum von verschiedenen Gutscheinen bis hin zu einem Candlelight-Dinner. Gestaltet wurde der Adventskalender wie bereits in den Vorjahren von Ulrike Schmidt.

Am 3. November geh es los

Zu haben ist der Adventskalender des Lions Clubs Olsberg-Bestwig von Freitag, 3. November, bis Samstag, 25. November, am HIT-Markt in Olsberg – und zwar immer freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.

In Bestwig wird der Lions-Adventskalender am Rewe-Markt in Borghausen verkauft – an den Samstagen vom 5. bis 26. November jeweils von 10 bis 14 Uhr. Gekauft werden kann der Lions-Adventskalender zudem stets in der Geschäftsstelle der Sparkasse Hochsauerland in Bigge, im Abteiladen, der Kleinen Galerie, der Fleischerei Funke-Schnorbus sowie den Praxen Dr. Juliane Wunderlich und Simone Pekar. In Bestwig ist der Adventskalender in der Falken-Apotheke Bestwig, der Elisabeth-Apotheke Ramsbeck und in der Bäckerei Köster in Ostwig erhältlich.

Der Kalender kostet wie in den Vorjahren fünf Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.lionsclub-olsberg.de im Internet.

