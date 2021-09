Bekommt Marsberg einen Spielplatz für Kleinkinder?

Marsberg. Im Rat der Stadt Marsberg wurde die Entwicklung eines Spielplatzes für Kleinkinder beantragt. Das birgt Risiken und sorgt für viel Diskussion.

„Junge Familien bilden in verschiedensten Weisen ein wesentliches Standbein innerhalb Marsbergs“, schreibt Franz-Josef Weiffen, Vorsitzender der MBG-Fraktion im Rat der Stadt Marsberg und beantragt die Entwicklung eines Kleinkinderspielplatzes in der Kernstadt. Neben Standortfaktoren wie Schulen und medizinische Versorgung, sei auch die mögliche Freizeitgestaltung von großer Bedeutung für die Eltern, die oft gut ausgebildete Arbeitskräfte darstellen würden und deshalb wichtig für die Marsberger Wirtschaft sei, schreibt er weiter in seiner Begründung.

Während für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren u. a. mit der Bürgerwiese geeignete Spielplätze vorhanden seien, „ist dies für Kleinkinder nicht der Fall“. Insbesondere die notwendige Sicherheit, aber auch die Spielgeräte würden sich in den Anforderungen unterscheiden. Er hat Vorschläge für einen „gelungenen Kleinkinderspielplatz“. So sollte er u. a. keine Pflanzen mit Dornen oder Beeren haben, Schattenplätze bieten, einen geschützten Ort zum Wickeln und mit niedrigen Spielgeräten und geeigneten Schaukelmöglichkeiten ausgestattet sein. Im Internet wurde der Antrag schon viel diskutiert. Sandra Pohlmeyer, Ortsbürgermeisterin von Niedermarsberg und als BüWi-Mädel von der Bürgerhilfe Marsberg Mitorganisatorin der Bürgerwiese, hat sich in die Online-Diskussion eingeklinkt. „Prinzipiell finde ich die Idee sehr gut“, postet sie, „dass das Angebot für Kleinkinder in unserer Stadt ausgeweitet wird“.

Alle Altersgruppen beim Spielplatz in Marsberg bedacht

„Vor und während der Planung für die Bürgerwiese wurden wir eng von Freiraumplanern betreut und während der Bauphasen angeleitet. Dabei haben wir sehr genau darauf geachtet, welche Materialien wir einsetzen.“ So seien zum Beispiel alle Beeren, die gepflanzt wurden, genießbar. Außerdem würden alle Sicherheitskriterien erfüllt und vorschriftsmäßig kontrolliert.

„Bei der Auswahl der Spielgeräte haben wir auf alle Altersgruppen geachtet, so dass aus der Bürgerwiese ein Generationentreffpunkt wurde.“ Kleinkinder haben die Möglichkeit im Sand zu spielen, mit ihren Eltern zu schaukeln und zu rutschen. Das Balancieren können sie auf Baumstämmen üben und sich im Tipi verstecken. Von reinen Kleinkinderspielplätzen würden Spielplatzplaner eher abraten, da sich Kleinkinder gerne was bei den Großen abgucken und so lernen würden. „Natürlich möchten wir, die BüWi-Mädels und die Bürgerhilfe Marsberg, neue Ideen gern mit aufnehmen. Wir freuen uns über Vorschläge und Anregungen.“

