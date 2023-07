Belohnung ausgesetzt: Winterberg jagt Schmutzfinken

Winterberg. Was für eine Sauerei. Am Haus des Gastes wird illegal Fett entsorgt. Nun sucht die Stadt nach den Verantwortlichen. Es gibt eine Belohnung

Die Stadt Winterberg hat die Faxen dicke. Regelmäßig wird nämlich in den Glascontainer im Bereich des Hauses des Gastes in Siedlinghausen altes Fett entsorgt, teilt die Verwaltung mit. Das alte Fett laufe zum Teil aus den Containern und verursache unangenehme Gerüche. Dadurch würde möglicherweise Ungeziefer angelockt. „Alte Fette“ gehören nicht in einen Glascontainer, sie müssen fachgerecht entsorgt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei falscher Fettentsorgung droht ein Bußgeld. Es gilt: je größer die Menge, desto höher das Bußgeld. Parallel prüft die Stadt Winterberg die Möglichkeit, den Platz mit einer Videokamera zu überwachen. Die Firma Lobbe muss die Container durch die Fette nun regelmäßig säubern lassen. Um den Verursacher ausfindig zu machen, setzen die Stadt Winterberg und das Unternehmen eine Belohnung von insgesamt 500 Euro aus für Hinweise, die zum Verursacher führen.

Hinweise nimmt Bernd Hömberg vertraulich unter 02981 800102 oder per E-Mail an bernd.hoemberg@winterberg.de entgegen.

