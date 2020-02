Beringhausen: Pkw gerät mit zwei Insassen in Straßengraben

In Beringhausen gerät ein Pkw in einen Straßengraben.

Beringhausen. In Beringhausen sind zwei Personen bei einem Unfall verletzt worden. Anhand der Alarmierung ging die Feuerwehr von einem anderen Sachverhalt aus.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen wurden am Sonntagvormittag des die Feuerwehren aus Beringhausen, Bredelar, Padberg und Marsberg alarmiert sowie der Rettungsdienst aus Marsberg und Adorf.

In Richtung Messinghausen unterwegs kam ein PKW mit zwei Insassen von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, in dem er halb auf der Seite liegend zum Stehen kam. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen, da sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ.

Insassen in nicht eingeklemmt

Entgegen der Alarmierung waren die Insassen des PKW nicht eingeklemmt. An der Einsatzstelle eingetroffen, fanden die Einsatzkräfte die beiden Insassen stabil und ansprechbar vor. Um den Fahrer aus seinem PKW zu befreien, musste lediglich etwas Erde aus dem Straßengraben ausgehoben werden. Danach ließ sich die Tür einfach öffnen.

Beide Insassen wurden daraufhin dem Rettungsdienst übergeben und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ursache des Unfalls war vermutlich ein internistischer Notfall, den der Fahrer erlitt. Nach einer knappen Dreiviertelstunde war der Einsatz für die Feuerwehr wieder beendet.

Bundesstraße war gesperrt

Etwa 30 Einsatzkräfte mit sechs Einsatzfahrzeugen aus Marsberg, Bredelar, Beringhausen und Padberg waren im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen aus Marsberg und Adorf vor Ort. Für die Dauer des Einsatzes war die Bundesstraße Richtung Messinghausen komplett gesperrt.