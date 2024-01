Berufskolleg Brilon: Nach 15 Jahren endet eine Ära

Brilon. Abschied und Neubeginn: Am Berufskolleg Brilon wird Schulleiter Franz-Josef Killing verabschiedet. IT-Experte Michael Schift ist sein Nachfolger.

Im Rahmen eines Festakts wurden zum Abschluss des Schulhalbjahres der langjährige Schulleiter des Berufskollegs Brilon Franz-Josef Killing in den Ruhestand verabschiedet und sein bisheriger Stellvertreter Michael Schift von der leitenden Regierungsschuldirektorin Mabel Rickes zu seinem Nachfolger ernannt.

Wirft man einen Blick in die Gästeliste, wird schnell deutlich, welchen großen Stellenwert das Berufskolleg „Am Mühlenweg“ in hiesigen Raum, nicht zuletzt dank des Engagements der beiden Pädagogen genießt. Folglich waren die Schulleiter der benachbarten Berufskollegs und Schulen und auch die ehemaligen und aktuellen Kolleginnen und Kollegen der Einladung gefolgt. Selbstverständlich ließen es sich auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler und die Mitglieder der Verwaltung sowie die Vertreter des Hochsauerlandkreises, der Arbeitsagentur und der Stadt Brilon nicht nehmen, bei diesem Empfang dabei zu sein.

Notwendigkeit der Digitalisierung erkannt

Und das auf einer Baustelle, dem Foyer des Berufskollegs. Aber gerade diese Baustelle sahen Franz-Josef Killing und Michael Schift in ihrer gemeinsamen Begrüßung richtungsweisend für das Berufskolleg. Auf einer Baustelle dürfe es keinen Stillstand geben und in einer Schule wie dem Berufskolleg auch nicht, waren sie sich einig. Zwar gehe der alte Bauleiter in Ruhestand, aber er überlasse ihm eine intakte Baustelle, so sein Nachfolger.

In seiner Festansprache würdigte Landrat Dr. Karl Schneider den scheidenden Schulleiter Franz-Josef Killing als einen Mann, der in 15 Jahren seines Wirkens, seit 2008 Spuren, erfolgreiche Spuren hinterlassen habe. Er sei ein Pionier, der die Entwicklung und Ausrichtung des Berufskollegs stets vorangetrieben habe, vor allem durch innovative Raumkonzepte und Klassenräume mit Zukunft. Nicht dank seiner Erfahrungen, die er am BK für Wirtschaft und Verwaltung in Neheim und im Studienseminar in Dortmund in seiner fast 40-jährigen beruflichen Laufbahn sammelte, habe er früh die Notwendigkeit der Digitalisierung erkannt, auch um bei den Schülerinnen und Schülern Begeisterung für neue und zukunftsfreudige Bildungsgänge zu wecken.

Seinem Nachfolger und bisherigen Stellvertreter, Michael Schift, wünschte der Landrat eine glückliche Hand bei der Leitung des Berufskollegs und des Lehrerkollegiums, dem er als eine Art Urgestein bereits seit rund 20 Jahren angehört. Wie aus Kollegenkreisen zu erfahren war, gilt der neue stellvertretende Schulleiter als IT-Experte und Fachmann für neue Technologien, was sicherlich in der heutigen schnelllebigen Zeit nur Vorteile mit sich bringt.

Sein Wirken war von großer Menschlichkeit geprägt. Klaus Götte

Nach der Verleihung der Urkunden durch Regierungsschuldirektorin Rickes lobten die Sprecher der Schülervertretung die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Franz-Josef Killing, der immer das Wohl der Schülerschaft im Auge gehabt und diese damit auch inspiriert habe. Vor allem ihr kleiner Videoclip über die multikulturelle Ausrichtung des Berufskollegs hinterließ bei den Gästen einen bleibenden Eindruck.

Auch die Abordnungen des Kollegiums oder auch der Verwaltung bedankten sich bei ihrem scheidenden Chef für die vielen gemeinsamen Jahre. Klaus Götte: „Sein Wirken war von großer Menschlichkeit geprägt“.

Die Schulleiter der beiden benachbarten Berufskollegs, Volker Dietrich (Olsberg) und Carsten Placht (Meschede) sahen in Franz-Josef Killing einen Glücksfall für das Bildungsnetzwerk des HSK und seinen Nachfolger einen Vorreiter im IT-Bereich.

