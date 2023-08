Besuch in Sauerländer Freizeitparks lohnt sich – trotz Regen

Hochsauerlandkreis. Für die letzte Ferienwoche ist Regen angesagt. Die Sauerländer Freizeitparks locken dennoch mit Action. Einer bietet eine Regen-Versicherung.

Die letzte Ferienwoche beginnt und Familien, die gerne noch ein wenig Action in die letzten freien Tage packen wollen, kommen in den Parks im und rund ums Sauerland auf jedenfall auf ihre Kosten. Die Westfalenpost hat die Attraktionen zusammengetragen.

Der Wildwald Vosswinkel in Arnsberg: Für Naturliebhaber

Wer es gern etwas ruhiger und naturnäher hat, kann mit der Familie einen Ausflug in den Wildwald Vosswinkel machen, den Naturpark bei Arnsberg. Hier können die Kinder auf dem Spielplatz toben, die Natur und die Tierwelt entdecken und einen ganzen Nachmittag mit Gummistiefeln im Matsch herumspringen. Tiere lassen sich auf der großen Wildwiese oder im Wildschweinrevier entdecken. Auch Waldvögel können die Besucher beobachten. Gemütliches Kaffeetrinken in einer der Waldhütten oder ein abendliches Familiengrillen können den Ausflug abrunden. Der Wildwald selbst verspricht als Erlebnis: „Dichtes Sommergrün der Bäume, virtuoses Vogelgezwitscher, bunte Blütenblätter - und eine emsige Ameise die hurtig über den Tisch läuft.“ Wildspezialitäten, Pulled Pork Burger, „Finger“-Fritten und hausgemachte Kuchen gibt es im Böers Waldcafé.

Täglich geöffnet von 9 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen ab 5 Euro, Kinder zwischen 4 und 16 Jahren ab 4 Euro für den Eintritt, am Wochenende ist der Beitrag höher. Wildpark, Bellingsen 5, 59757 Arnsberg.

Fort Fun in Bestwig: Für Abenteuerlustige

Das Fort Fun Abenteuerland liegt direkt vor der Haustür der Sauerländer – und darf deswegen nicht als Ferienprogammpunkt vergessen werden. Hier im größten Freizeitpark in Südwestfalen bieten die Betreiber den Besuchern Actionangebote wie die Achterbahn oder die Wildwasserbahn. Auf der Sommerrodelbahn schießen die Gäste den Berg hinunter während Drachenflieger und Riesenrad nur etwas für Menschen ohne Höhenangst sind. Kinder können sich zudem im Indoor-Spielplatz austoben oder das Showprogramm genießen, das auch für Erwachsene ist. Im Fort Fun gibt es außerdem Yakaris Erlebniswelt. Dazu heißt es: „Atmet ihn ein, den aufregenden Duft der Prärie und erlebt zusammen mit Yakari, seinem Wildpferd Kleiner Donner und vielen weiteren Freunden zwei außergewöhnliche Attraktionen und entdeckt gemeinsam die aufregende Natur und Tierwelt der Steppenlandschaft!“ – auf rund 10.000 Quadratmetern. Zum Ferienabschluss gibt es sogar ein Mexico-Special mit Sonderprogramm am 4. und 5. August. Bis dahin gilt auch das Sonderangebot einer Regenversicherung: Regnet es, wird ein Ticket für einen weiteren Besuch herausgegeben. (Ausgabe der Tickets am Besuchstag ab 14 Uhr gegen Vorlage der Regenversicherung - Alle Infos dazu im Netz).

Der Freizeitpark öffnet ab 10 Uhr. Tickets gibt es ab 24 Euro. Infos unter www.fortfun.de. Aurorastraße 50, 59909 Bestwig.

Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg: Für Regenscheue

Klettern – an der Wand oder im überdachten Hochseilgarten, sich austoben in der Jump-Area oder aber gemeinsam mit den Kids eine der vielen Rutschen in Thikos Kinderland hinabdüsen: Die Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg bietet für Familien mit kleinen und auch größeren Kindern, aber auch für Erwachsene ohne Kinder jede Menge Action und Spaß – und das bei Wind und Wetter. In „Thikos Kinderland“ könne Kinder sich auf über 3000 Quadratmetern (davon sind 1600 Quadratmeter überdacht) nach Herzenslust austoben. Es gibt Klettergerüste, Trampoline, eine Wellenrutsche, die Dropslide Rutsche oder auch ein Donut Glider und Tischspielgeräte sowie unter anderem auch eine kleine Rutsche und ein Bällebad für die ganz jungen Besucher. Im Inneren der Anlage herrscht aus hygienischen Gründen Sockenpflicht. Von 14 bis 19 Uhr können sich die Besucher in Thikos Kinderland austoben. Die Spieldauer beträgt jeweils max. vier Stunden – bei Buchungen nach 15 Uhr verkürzt sich die Spieldauer dementsprechend also. Die Kletterhalle ist von 14 bis mindestens 22 Uhr geöffnet, an Wochenenden auch bis 24 Uhr. Dort erwartet die Besucher neben der Kletterwand unter anderem auch eine zwölf Meter hohe Kletterleiter, ein Hochseilgarten, eine Slackline, Mikrobowling und vieles mehr. Und wer Höhenangst hat, sich aber dennoch sportlich austoben möchte, kann in der Jump-Area toben und springen, so viel er kann. Seit 2019 gibt es die Jump-Area in Schmallenberg und bietet seitdem jede Menge Spaß, Action und Sport – sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ab zehn Jahren. „Kinder von sieben bis zehn Jahren können sonntags von 10 Uhr bis 12 Uhr bei uns springen“, heißt es auf der Homepage. Sonst ist die Jump-Area von 14 bis mindestens 22 Uhr, an Wochenenden bis 24 Uhr geöffnet. Und wer zwischendurch eine Pause braucht, kann sich im Freizeitbistro in der Kletterhalle oder auch im Bistro in Thikos Kinderland stärken.

Auf dem Loh 12, 57392 Schmallenberg. Infos unter www.freizeitwelt-sauerland.de.

Panorama Park in Kirchhundem: Für die ganze Familie

Der Fichtenflitzer (Sommerrodelbahn), das Hüpfkissen, das Rutschen-Paradies, das Riesen-Trampolin, Spiel- und Kletterburgen, das Pferdchen-Karussell sowie die Liegewiese bieten im Panorama Park in Kirchhundem Action, Spaß aber auch Entspannung für die gesamte Familie. Die kann sich zum Beispiel auf der Drachenbahn beim gemeinsam Trampeln auspowern oder sich im Bunny Loop durch die Luft wirbeln lassen, Und auch die Natur kommt nicht zu kurz, denn Wölfe und Luchse, Rotwildherden, Mufflons, Sika- und Damwild, Wildschweine und Bisons können ganz nah von den Besuchern beobachtet werden. Auf Grillplätzen kann entweder selbst gegrillt werden, Besucher können aber auch in den beiden Imbissangeboten eine Verpflegungspause einlegen.

Der Park ist von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, in den Sommerferien NRW auch länger. Hunde sind willkommen.

