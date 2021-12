Corona Besuche in den HSK-Seniorenheimen nur noch mit Test

Hochsauerlandkreis. Besuche in Altenheimen sind nur noch nach vorherigem Test möglich. Darauf weist der HSK hin. Auch am Samstag wird in vielen Praxen geimpft.

Wer einen Angehörigen in einem Seniorenheim im HSK besuchen möchte, muss dafür ab sofort einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Darauf weist die WTG-Behörde (ehemals Heimaufsicht) des Hochsauerlandkreises hin. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Besucherinnen und Besucher geimpft sind oder nicht. Die Einrichtungen, so der HSK in einer Presse-Info, bieten vor Ort Tests an; Angehörige und Besucher werden gebeten, das Angebot dort abzufragen.

Inzidenzwert liegt bei 182,6

Die Coronazahlen in der Region sind nach wie vor besorgniserregend: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises meldete am Freitagmorgen kreisweit 83 Neuinfizierte und 70 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 182,6. Aktuell gibt es damit 719 Infizierte, 12.586 Genesene, 13.523 bestätige Fälle sowie 218 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden 21 Personen behandelt, zehn intensivmedizinisch und davon werden sechs Personen beatmet.

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell ein Krankenhaus, zwei Pflegeeinrichtungen, zwei Einrichtungen der Eingliederungshilfe, zwei soziale bzw. medizinische Einrichtungen, 44 Schulen sowie sieben Kindertagesstätten betroffen. Alle 719 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (181), Bestwig (26), Brilon (112), Eslohe (8), Hallenberg (16), Marsberg (125), Medebach (9), Meschede (61), Olsberg (38), Schmallenberg (51), Sundern (53) und Winterberg (39).

Blick in die Nachbarkreise

Ein Blick in die Nachbarkreise: Aktuell 2.337 Menschen sind im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus infiziert (aktive Fälle). 45 Corona-Erkrankte müssen derzeit im Krankenhaus, 19 von ihnen intensivmedizinisch behandelt werden. 3.070 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Paderborn steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 334,7.

Im Landkreis Waldeck Frankenberg beträgt die 7-Tage-Inzidenz 186,5.

An diesem Wochenende wird auch weiter geimpft: Das Impfen gegen das Coronavirus ist in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mittlerweile Routine, das Engagement unverändert hoch, das Motto: „Advent, Advent, die Impfsamstage kommen!“

Adventsimpfen

Trotz hoher Arbeitsbelastung – Grippesaison und nebenbei Impfen – meistern die Praxen das Geschehen. Um der wachsenden Nachfrage nach der Corona-Impfung weiter gerecht zu werden, bieten einige Praxen in Westfalen-Lippe jetzt extra Impftage in der Vorweihnachtszeit an.

An allen vier Samstagen im Advent (noch kommend 4. Dezember, 11. Dezember, 18. Dezember) öffnen die Ärztinnen und Ärzte dafür zusätzlich ihre Praxen. Wo kann ich mir am morgigen Samstag den Piks gegen Corona abholen? Das zeigt unsere Übersicht.

Die Termine

Brilon: Praxis Dr. Reiß, Derkere Straße 18, 8.30 bis 13 Uhr.

Olsberg: Praxis Dr. Hüttemann, Kundencenter der Firma Olsberg, Hüttenstraße 38, 10 bis 14 Uhr.

Marsberg: Dres. med. Rörig, Eckermann, Glahn, Hauptstraße 30.

Winterberg: Praxis Dr. med. Rikardo Mihalic, Kolpingstraße 2; Sauerlandpraxis, Hauptstraße 16; Dr. Nieswand, Nuhnestraße 6.

Medebach: Sauerlandpraxis, Niederstraße 2, 16 bis 18 Uhr.

