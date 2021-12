Corona Besuchsverbot an Krankenhäusern in Hessen: Ein Überblick

Hochsauerland/Korbach. Die benachbarten hessischen Krankenhäuser reagieren auf die steigenden Inzidenzwerte und erlassen Besucherverbote. So ist die Lage hier bei uns:

Die Inzidenzwerte steigen. Daher ziehen manche Krankenhäuser die Notbremse. Es gibt neue Regelungen für die Besucher. Bei 196,1 liegt der Inzidenzwert aktuell im HSK. Der Landkreis Waldeck Frankenberg meldet einen Wert von 283,0. Wegen der starken Zunahme an Corona-Infektionen haben sich die Verantwortlichen zum Beispiel im Kreiskrankenhaus Frankenberg schweren Herzens wieder für eine Rückkehr zum generellen Besuchsverbot entschieden, das seit dem 1. Dezember gilt.

Die Geschäftsführerin des Krankenhauses Margarete Janson bittet in einer Presse-Info um Verständnis bei Angehörigen und Patienten: „Was sich in den letzten Wochen bereits andeutete, ist nun leider nicht mehr zu umgehen. Die Viruslast in der Bevölkerung ist so hoch, dass wir auch mit 2G+ und Maskenpflicht die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter nicht mehr gewährleistet sehen.“ Wie auch beim letzten Besuchsverbot können Ausnahmegenehmigungen nur vom behandelnden Arzt erteilt werden, wenn der Zustand eines Patienten kritisch ist oder eine Palliativsituation besteht, für Eltern Minderjähriger und amtliche Betreuungspersonen. Einen Sonderfall stellen Väter dar, die weiterhin bei der Geburt dabei sein und im Familienzimmer übernachten dürfen. Wenn sie jedoch das Gebäude verlassen haben, können sie nicht wieder zurück auf die Station kommen.

Wie sieht es in den anderen Krankenhäusern aus?

Stadt-Krankenhaus Korbach

Seit dem 1. Dezember gilt auch in Korbach ein allgemeines Besuchsverbot. Ausnahmen sind in begründeten Ausnahmefällen möglich (Begleitung von Geburten, Sterbebegleitung, rechtliche Betreuung, Seelsorge, ethisch-soziale Begleitung).

Bei genehmigten Ausnahmen gilt für die Besucher: Vorlage eines negativen Corona-Tests am Empfang, FFP2-Maskenpflicht und Registrierung der Daten.

St.-Franziskus-Hospital Winterberg

In Winterberg gilt seit dem 1. Dezember eine strenge 2G-Plus Regelung. Die Besuchszeiten gehen von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Der negative Test, der vorgelegt werden muss, darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Für Besucher der Sekretariate, Sprechstunden und Physiotherapie gilt die 3G-Regel.

Ausnahmen gelten in Form von 3G durch Nachweis eines höchstens 24 Stunden alten Antigen-Tests beziehungsweise PCR-Tests für:

Besucher von kritisch und lebensbedrohlichen Patienten

Personen unter 18 Jahren

Personen für die noch keine STIKO-Impfempfehlung vorliegt

Personen, die sich nachweislich nicht impfen lassen können. Hier muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden.

Maria-Hilf-Krankenhaus Brilon

Auf Grundlage der aktuellen gesetzlichen Änderungen wird im Maria-Hilf-Krankenhaus Brilon ab heute, 1. Dezember, der Zutritt für Besucher und ambulante Patienten angepasst.

Es gilt: Besucher erlangen einen Zutritt nur nach der 2G-Plus-Regel. Sie müssen nachweisen, dass sie geimpft sind (mindestens 14 Tage nach der zweiten Impfung) oder genesen (maximal sechs Monate nach der Infektion), zusätzlich ist ein offizieller negativer Antigen-Schnelltest einer anerkannten Teststelle (nicht älter als 24 Stunden) erforderlich.

Bei Patientinnen und Patienten gilt 3G, also Impfnachweis (min. 14 Tage nach der zweiten Impfung) oder Genesenennachweis (max. sechs Monate nach der Infektion) oder tagesaktueller negativer Antigen-Schnelltest bei nicht-immunisierten Personen. Für Notfallpatienten werden Ausnahmen gemacht.

Der Nachweis muss an der Rezeption bzw. in dem jeweiligen Bereich vorgelegt werden. Die bekannten AHA-Regeln gelten während des Aufenthaltes auch weiterhin. Das heißt: Abstand halten, OP- oder FFP-2-Maske tragen und beim Betreten der verschiedenen Sektoren Hände desinfizieren. Die Besuchszeiten bleiben vorerst bestehen: Je Patient sind zwei Besucher pro Tag erlaubt. Die Besuchszeiten sind täglich von 14 Uhr bis 20 Uhr.

Elisabeth-Klinik Bigge

In der Elisabeth-Klinik in Bigge gelten seit einigen Tagen folgende Regeln für Besucher, Begleitpersonen und Dienstleister. Der Zugang ist Geimpften und Genesenen nur mit einem negativen Anti-Gen-Schnelltest eines offiziellen Testzentrums möglich. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Nicht-Geimpften und Genesenen müssen einen anerkannten negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden alt sein darf.

Alle Besucher müssen sich am Eingang der Elisabeth-Klinik registrieren und einen gültigen Lichtbildausweis vorlegen. Innerhalb der Klinik gilt eine Maskenpflicht (FFP2-Maske) und zwar auch während des Aufenthaltes in den Krankenzimmern. Patienten und Patientinnen können ab dem ersten Tag ihres Aufenthaltes in der Zeit von 14 bis 17 Uhr einmal täglich für 60 Minuten Besuch von einer Person erhalten. Besuchsverbote seien, so Klinik-Geschäftsführer Frank Leber auf Anfrage der WP, zurzeit nicht geplant. Ob das in Zukunft so bleibe, sei aber natürlich abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie und den gesetzlichen Vorgaben, die ja immer wieder der aktuellen Situation angepasst werden.

Notfälle, die in der Orthopädischen oder der Inneren Ambulanz der Elisabeth-Klinik behandelt werden müssen, sollten den 3-G-Nachweis erbringen können. Kann dieser Nachweis bei Eintreten nicht erbracht werden, führt das medizinische Personal einen Antigen-Schnelltest durch. Ambulante Patienten müssen am Eingang ebenfalls einen 3-G-Nachweis erbringen.

St.-Marien-Hospital Marsberg

Patienten und Patientinnen dürfen maximal einen Besuch pro Tag für eine Stunde in der Besuchszeit von 14 Uhr bis 18 Uhr empfangen. Besuchende müssen entweder vollständig gegen Covid-19 geimpft oder genesen sein und dies bei der Besucherregistrierung mit einem amtlichen Dokument nachweisen oder ein aktuelles Testergebnis vorlegen.

Außerdem werden sie gebeten, die Checkliste zur Risikoeinschätzung einer Sars-CoV-2 Übertragung auszufüllen. Im Krankenhaus gelten die folgenden Regelungen: FFP2-Maskenpflicht - auch im Patientenzimmer - sowie die üblichen Abstandsregeln und Händedesinfektion. Am Eingang wird eine Fieberkontrolle durchgeführt.

Patienten, die zu einem geplanten Behandlungs-/Untersuchungstermin kommen, benötigen einen max. 72 Stunden alten negativen PCR-Test.

