Betrüger in HSK-Chat-Gruppen: Geld weg statt Traum-Rendite

Hochsauerlandkreis. Wenig Geld anlegen und in kurzer Zeit abkassieren: In Social-Media-Gruppen kursieren unseriöse Angebote. Es gibt schon erste Fälle im HSK.

Mit kleinen Summen richtig absahnen: Nur 250 Euro anlegen und prächtigdazuverdienen. Vor allem im Internet kursieren solche Versprechen. Vermeintliche Broker empfehlen, geringe Geldbeträge einzuzahlen und damit dann angeblich prächtige Gewinne zu erzielen. Doch die gibt es meist nicht, Ansprechpartner oft auch nicht. Oder der Kontakt geht plötzlich verloren,sobald man versucht, einen Teil des Geldes zurückzuholen. Vorsicht gilt vor allem bei Anlagetipps in Social-Media-Gruppen. Aktuell gehen dazu vermehrt Beschwerden bei der Verbraucherzentrale NRW ein, auch von Bürgern aus dem Hochsauerland. „Die Kriminellen sind mit dem Geld meist über alle Berge und nicht mehr greifbar”, warnt Petra Golly, Leiterin der Beratungsstelle Arnsberg „Betroffene bleiben auf Verlusten von teils mehreren tausend Euro sitzen.“ Sie erklärt, wie windige Angebote funktionieren.

Lesen Sie auch:Saufgelage im Waldfreibad Gudenhagen: Besucher machen Stress

So erkennt man unseriöse Anbieter

Egal ob per WhatsApp oder an der Haustür: Wer ungefragt Anlagetippsaufgedrängt bekommt, sollte das direkt abwehren. Denn die Versprechensogenannter Trading-Gruppen oder vermeintlicher Broker sind in der Regel unseriös. Versprochen wird meist ein großer Gewinn bei sehr kleinem Einsatz. Häufig werden Kontakte über Facebook, Instagram,WhatsApp oder YouTube geknüpft. So können Betrüger:innenschnell einen unaufgeforderten persönlichen Draht herstellen und sind,gerade wenn sie im Ausland sitzen, später nicht mehr auffindbar. Wer aktiv auf Geldanlagen angesprochen wird, sollte angeblichen Traum-Renditen immer misstrauen und auf keinen Fall Geld überweisen.

Häufiger Trick

Um Kunden zu ködern, geht es zunächst um geringe Beträge, etwa 250 Euro. Erste Gewinne sind oft simuliert, ausgezahlt wird in der Regel nichts. Stattdessen sollen Betroffene weitere Beträge als Vorleistung überweisen, falls sie an Teile des Geldes wollen. Exotische Adressen im Ausland und ein fehlendes Impressum sind ebenfalls Warnzeichen. Ein Blick in die Unternehmensdatenbank der deutschen Finanzaufsicht BaFin kann klären, ob der Anbieter überhaupteine Zulassung für den deutschen Markt hat.

Lesen Sie auch:Badeseen im HSK und in Nordhessen: Schon erste Blaualgen-Plage

Nicht auf Traumrenditen hereinfallen

Neben dem Risiko, dass man sein Geld direkt an Kriminelle überweist,sind auch die Risiken der vermeintlichen Finanzanlage zu beachten: Bei Spekulationen am Finanzmarkt gibt es keine Garantien für Gewinne. Nicht selten ist das eingesetzte Geld komplett weg.

Wenn eine maximale Rendite ohne Risiko bei kleinem finanziellen Einsatz versprochen wird, sollten die Alarmglocken schrillen. Dennhäufig geht es um spekulative Anlageformen wie Krypto-Währungen oder CFDs. Die Abkürzung steht für „Contract for Difference“. Mit diesen„Differenzkontrakten“ spekuliert man auf Kursveränderungen.

Wichtig: Je höher das Renditeversprechen, desto höher ist auch das Risiko. Beispiel: Wenn aus 250 Euro angeblich wie von Zauberhand in einer Woche mehrere tausend Euro werden oder 30 Prozent Profit innerhalb eines Jahres möglich sein sollen, sind die Versprechen zu schön, um wahr zu sein.

Nicht unter Druck setzen lassen

In privaten Gruppen kann alles gepostet werden, ohne Chance auf(werbe)rechtliche Prüfung. Zudem wird in den Gruppen gerne Druckaufgebaut, indem Bilder von anderen den Erfolg der Methode beweisensollen. Auch bei Telefon- oder Haustürgeschäften sollte man misstrauischwerden und Gespräche sofort abbrechen. Auf keinen Fall sollte man sich drängen lassen, einen Vertrag möglichst schnell zu unterzeichnen. Als Trick werden Nachfragen gerne gar nicht oder mit Gegenfragenbeantwortet („Sehe ich so aus, als würde ich lügen?”).

Lesen Sie auch: Bankräuber flüchten: Was wir über die Fahndung im HSK wissen

Diese Rechte haben Betroffene

Eine Kontaktaufnahme ohne vorherige Zustimmung kann und sollte man stets abblocken, denn sie ist rechtlich nicht zulässig. Bei einem Betrugsversuch sollte man sofort die Polizei einschalten. Sind bereits Kontodaten preisgegeben worden, sollte umgehend die eigene Bankinformiert werden. Das Geld von den Betrüger:innen zurückzuerhalten,dürfte allerdings nahezu ausgeschlossen sein. Gerade deswegen ist in solchen Fällen besondere Vorsicht geboten. Wer in einem konkretenFall dennoch Chancen sieht, kann sich anwaltlich beraten lassen

Weiterführende Infos und Links

So erkennt man unseriöse Geldanlagen:www.verbraucherzentrale.nrw/node/5201• So funktionieren riskante Investmentangebote auf Social-Media:www.verbraucherzentrale.nrw/node/63629

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon