Bigge bekommt einen Bike-Park: So konkret sind die Pläne

Mit dem Bike hoch hinaus – in Bigge soll bald ein Bike-Park entstehen. Der Ausschuss „Planen und Bauen“ hat jetzt die Pläne für die Fläche an der Talstraße vorgestellt.

Bigge. Die Planungen für den Bike-Park in Bigge werden intensiver, die Fläche steht fest. Warum jetzt die Olsberger Kinder entscheidend sind.

Bigge soll einen Bike-Park bekommen. Mit den Planungen ist der Ausschuss für „Planen und Bauen“ der Stadt Olsbergschon ein gutes Stück vorangekommen. Manfred Hausmann vom Büro „Groß und Hausmann“ hatte in der Sitzung die notwendigen Flächennutzungs- und Bebauungsplanänderungen vorgestellt. Der Ausschuss hat die frühzeitige Bürgerbeteiligung für die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes beschlossen.

Bike-Park in Olsberg: 8000 Quadratmeter Fläche für Rampen und Pisten

8000 Quadratmeter Fläche stehen an der Sportanlage in der Talstraße für den Bike-Park zur Verfügung. Die Anlage soll in der Natur entstehen, mit Rampen und Pisten. „Es sollte genug Raum für die Anlage vorhanden sein“, bekräftigt Manfred Hausmann, auch auf die Frage hin, dass an dem Grundstück an der Talstraße kaum Erweiterungsmöglichkeiten für den Bike-Park bestünden.

Der Ausschuss beschließt nach dem Vortrag, eine Bürgerbeteiligung insbesondere mit Kindern und Jugendlichen auf den Weg zu bringen. Bauamtsleiter Hubertus Schulte betont, dass diese Planungen in den Bereich des Ausschusses „Bildung, Sport, Freizeit“ fallen würde. Dieser muss sich zu diesen Plänen aber noch beraten.

Wunsch nach Bike-Park in Olsberg schon im vergangenen Jahr an Politik getragen

Der Wunsch nach einem Bike-Park sei im letzten Jahr an die Politik und Verwaltung herangetragen worden. Als möglicher Standort war schon früh die Fläche an der Talstraße ins Spiel gebracht worden. Bei veranschlagten Aufwendungen von 50.000 Euro waren 5000 Euro Eigenmittel in der Haushaltseinbringung im November 2020 geplant worden, der Rest soll von Fördergeldern bezahlt werden.

