Bigge: Kolpinghaus-Adventskalender erstrahlt nicht wie sonst

In diesem Jahr erstrahlt der Adventskalender am Bigger Kolpinghaus nicht wie gewohnt.

Bigge. In Bigge wird das Kolpinghaus wie gewohnt im Dezember zum übergroßen Adventskalender. Dieses Jahr gibt es jedoch einen Unterschied im Kalender:

Die Vorweihnachtszeit ist eingeläutet. Lichterketten schmücken das BiggerKolpinghaus, das sich wieder pünktlich in einen überdimensionalen Adventskalender verwandelt. Wo derweil noch Zahlen die 24 Sprossenfenster des „Großen Saals“ zieren, wird im Dezember täglich ein Bild nach dem anderen ausgestellt.

Begleitet von Fragen

Waren es bisher stets von Kindern gemalte Bilder, so hat sich die Kolpingsfamilie Bigge in diesem Jahr Unterstützung von der Kunstpädagogin Anne Möx geholt. Mit ihr hatte die Kolpingsfamilie bereits einen Kunstkurs geplant, der sich coronabedingt auf das nächste Jahr verschiebt. In ihren Bildern

zeigt Anne Möx Auszüge aus Alltagssituationen, die von Fragen begleitet werden. Geht es manchmal um subtile Fragen, wie das eigene Lieblingsessen, so beschäftigt sich Anne Möx auch mit Fragen nach der Suche zu sich selbst. Ihre Bilder stehen im engen Zusammenhang mit dem eigenen Ich und zwischenmenschlichen Beziehungen, die den Betrachter zum Schmunzeln, zum Stutzen oder zum Nachdenken bringen.

Kunstpädagogin Anne Mönx. Foto: WP

Kunstwerke können erworben werden

Die Bilder zeigen Stärken, Schwächen und Sehnsüchte von Menschen, so dass sich ein jeder in ihren Bildern wiederfinden kann. Das Thema „Alltag“ findet sich auch in den Materialien wieder, die Anne Möx für ihre Werke nutzt. So malt, klebt, zeichnet sie ebenso auf Papier aus dem Fachmarkt als auch auf Verpackungskartonagen, Rückseiten von Kalenderblättern und ähnlichem, also auf allem, was Anne Möx im Alltag begegnet. Auf Instagram (@annegraete) verfolgen bereits mehr als 1.700 Personen begeistert die Arbeit von Anne Möx. Ihre Werke zeigt die Kolpingsfamilie Bigge im Rahmen des Adventskalenders am Kolpinghaus Bigge, als auch auf der vereinseigenen Facebook-Seite @kolpingbigge / Instagram-Seite @kolpingsfamiliebigge. Die Kunstwerke können dort über eine Nachricht erworben werden oder alternativ per Email becker1978@gmx.de oder per Telefon unter 0171-9810922.

