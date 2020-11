Bigger Josefsheim: Live-Infos auf Youtube rund ums Impfen

Ums Impfen geht es in der Online-Info-Veranstaltung des Bigger Josefsheims am Dienstag, 17. November

Bigge. Angesichts des bald verfügbaren Corona-Impfstoffs veranstaltet das Josefsheim Bigge eine besondere Digital-Info-Veranstaltung.

Zu einer Informationsveranstaltung „Impfungen speziell für Menschen mit Behinderungen“ lädt das Josefsheim Bigge für Dienstag, 16. November, ein. Referenten sind der Chefarzt der Elisabeth-Klinik Bigge , Dr. Andreas Perniok, und Prof. Dr. Georg Behrens von der Medizinischen Hochschule Hannover.

Das Thema Impfen polarisiert die Bevölkerung, nicht nur während der derzeitigen Covid-19-Impfdiskussion. Denn die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes (STIKO) hat verschiedenste Impfempfehlung für Menschen mit und ohne Behinderungen ausgesprochen.

Kontroverse Meinungen

Obwohl Impfungen zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen, wird gerade diese Thematik häufig kritisch gesehen. Prof. Dr. Georg Behrens forscht seit Jahren an der Medizinischen Hochschule Hannover und weiß, dass moderne Impfstoffe in der Regel gut verträglich und unerwünschte Arzneimittelwirkungen nur in seltenen Fällen beobachtet werden. Denn unmittelbares Ziel der Impfung ist es, den Geimpften vor einer ansteckenden Krankheit zu schützen.

Angehörige und Ärzte sensibilisieren

Er und Dr. Andreas Perniok, gleichzeitig 1. Vorsitzender des Freundes-und Fördervereins für das Josefsheim Bigge e. V., informieren online zum Thema Impfen. „Uns ist es wichtig, Leistungsnehmern, deren Angehörige als auch Kollegen und niedergelassene Ärzte zum Thema „Impfungen spezielle für Menschen mit Behinderungen“ zu sensibilisieren. Im Hinblick auf die kommenden Corona-Impfungen müssen wir uns schon jetzt intensiv mit dem Thema Impfen auseinandersetzen,“ ist sich Dr. Perniok sicher.

Live dabei sein Der Link zur digitalen Veranstaltung „Impfungen speziell für Menschen mit Behinderungen“ lautet: https://youtu.be/jcwwb4a8S5U. Fragen zum Thema „Impfungen speziell für Menschen mit Behinderungen“ werden per Mail an impfen@josefsheim-bigge.de auch außerhalb der Veranstaltung beantwortet. Das Video wird nach der Veranstaltung auf dem Youtube-Kanal „Josefsheim Bigge“veröffentlicht.

Das Team des Freundes- und Fördervereins hatte bereits im Spätsommer die Idee, ein große Informationsveranstaltung zum Thema Impfen durchzuführen. „Trotz des derzeitigen kleinen Lockdowns geben wir unser Ziel nicht auf und informieren nun rein digital und geben unmittelbar Antwort zu allen Fragen aus dem virtuellen Plenum“, so Perniok.

Fragen möglich

Die digitale Informationsveranstaltung wird am Dienstag, 17. November ab 16.00 Uhr über Youtube live übertragen. Fragen rund um das Thema „Impfungen speziell für Menschen mit Behinderungen“ können vor, während und nach der Veranstaltung per Mail gestellt werden.