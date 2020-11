Bike-Saison fordert im Sauerland 134 Verletzte

Motorradfahrer kommen gerne ins Hochsauerland . Aufgrund der schönen Landschaft, der Angebote und der vielfältigen Strecken, vor allem hoch zum Albrechtsplatz und zum Kahlen Asten bei Winterberg . Die Motorradsaison läuft in der Regel von März bis Oktober. Jetzt, wenn es kälter wird, endet für die meisten die Zweiradzeit. Wie lief die Saison? Wird auch 2021 wieder die Strecke der B 236 von Oberkirchen in Richtung Albrechtsplatz für Motorradfahrer gesperrt?

Polizei HSK

Von März bis Oktober habe es im ganzen HSK 128 Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern gegeben. 134 Verletzte seien zu beklagen gewesen, sagt Sebastian Held als Pressesprecher der Kreispolizei.

Die allgemeinen Unfall-Zahlen würden sich im Jahresvergleich nicht signifikant verändern, so Held. Durchaus aber die Zahl der tödlichen Unfälle. Im HSK gab es 2019 zehn tödliche Motorradunfälle, drei davon auf Schmallenberger Stadtgebiet. in diesem Jahr waren es im HSK „nur“ fünf tödliche Motorradunfälle.

Von den 134 Motorradfahrern, die in diesem Jahr im Hochsauerlandkreis verunglückten, seien 95 nicht aus dem HSK gekommen (davon 60 nicht einmal aus der Region Südwestfalen): „Viele überschätzen ihre Fahrfähigkeiten und unterschätzen die Strecken im Sauerland.“ Als Polizei sei man daher stets bemüht, die Motorradfahrer auf die Schwierigkeiten der Strecken aufmerksam zu machen: „Aber es geht da natürlich auch um die Eigenverantwortlichkeit, Schutzkleidung etc.“

Ordnungsamt

Verantwortlich dafür, ob die Strecke in Richtung Albrechtsplatz gesperrt wird oder nicht, ist das städtische Ordnungsamt Schmaööenberg. Nach 2019 wurde die Strecke in Richtung Albrechtsplatz in diesem Jahr zum zweiten Mal für Motorradfahrer an Feiertagen und Wochenenden gesperrt. Berthold Vogt als Leiter des Ordnungsamtes: „Die Unfallzahlen sprechen eine deutliche Sprache, die Unfälle auf dieser Strecke haben sich im Vergleich deutlich reduziert.“

Im Winter werde man sich wieder mit der Kreispolizei und dem Straßenbaulastträger Straßen NRW zusammensetzen und über eine erneute Sperrung in 2021 beraten. Vogt geht davon aus, dass 2021 wieder gesperrt wird, auch wenn er es nicht fest zusagen kann: „Die Polizei war auch ein Treiber dieser Maßnahme und wir befürworten das.“ Gerade für die Wochenenden und Feiertagen sei es der richtige Weg: „Natürlich hat es auch Beschwerden von Seiten der Motorradfahrer gegeben. Aber diese Beschwerden kann man an einer Hand abzählen.“

Anwohner

Hubertus Dohle aus Oberkirchen ist einer von vielen Anwohnern, die gegen den Motorradlärm vorgehen wollen: „Ein Jahr wie dieses wollen wir nicht noch einmal erleben.“ Die Lärmbelastung sei unvorstellbar, an manchen Wochenenden habe man 2000 Motorradfahrer gezählt. Durch die Sperrung des Sorpetals hätten sich die Zweiradfahrer die Strecke durchs Lennetal ausgeguckt: „Und viele haben dann richtig Gas gegeben.“ In den Wintermonaten wolle man das Thema mit der Politik, aber auch mit dem Verband der Motorradfahrer aufarbeiten: „Das ist eine Situation, die in den letzten Jahren entstanden ist. Die Zahl der Motorradfahrer ist in den letzten zehn Jahren um 50 Prozent gestiegen. So geht es nicht weiter.“