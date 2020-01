Winterberg. An mehreren Tagen wurden die Ehrenamtlichen auch zwei- oder dreimal alarmiert. Appell an Besitzer von Brandmeldeanlagen.

Bilanz der Feuerwehr Winterberg: 172 Einsätze im Jahr 2019

Der Löschzug der Kernstadt Winterberg hat seine Jahreshauptversammlung in den komplett neu gestalteten Schulungsräumen des Feuerwehrhauses abgehalten. Löschzugführer Tim Braun begrüßte dazu auch Bürgermeister Werner Eickler, mehrere Ratsmitglieder und die Wehrleitung.

Umbau

Das Feuerwehrhaus ist 2019 mit enormem Einsatz der Kameradinnen und Kameraden komplett renoviert worden. Das Ergebnis sei ein „Quantensprung“ im Vergleich zum alten Gerätehaus, so der Bürgermeister. Neben der Renovierung der Außenfassade wurde eine Dachgaube auf das Hauptgebäude aufgesetzt.

Im Dachgeschoss befinden sich jetzt die Büros der Wehrleitung, der Löschzugführung sowie der Gerätewarte.

Im Geschoss darunter sind nun zwei neue, moderne Schulungsräume entstanden, die mittels einer verschiebbaren Trennwand zu einem Konferenzsaal zusammengefasst werden können und mit moderner Medientechnik ausgestattet wurden.

Im Erdgeschoss entstand eine neue Einsatzzentrale, die zur Vereinfachung der Zusammenarbeit bei großen Unwettereinsätzen künftig auch direkt an die Kreisleitstelle in Meschede angebunden sein wird.

Ebenso wurden neue, nach Geschlechtern getrennte, Umkleiden mit modernen Dusch- und Waschräumen errichtet. Die Fahrzeughallen und die Waschhalle wurden modernisiert und alle neun Hallentore gegen verglaste, elektrisch angetrieben Rolltore ausgetauscht.

Im Keller hat der Löschzug seinen Kameradschaftsraum entkernt, deutlich vergrößert und modernisiert.

Altkreis Brilon Beförderungen und Ernennungen Pascal Schümer: Feuerwehrmann-Anwärter; Jan Schwerdtfeger und Daniel Stöber: Oberfeuerwehrmänner; Mario Braun und Steffen Labs: Brandmeister; Jan Kegler: Oberbrandmeister; Patrick Wahle: Brandinspektor. Patrick Wahle wurde nach erfolgreicher Zugführerprüfung außerdem zum stellvertretenden Löschzugführer bestellt, nachdem er diese Funktion bereits seit einem Jahr kommissarisch wahrgenommen hatte.

Im vergangenen Jahr konnte Bürgermeister Werner Eickler auch gleich zwei neue Einsatzfahrzeuge an den Kernstadtlöschzug übergeben. Zum einen wurde ein neues Löschgruppenfahrzeug LF20 beschafft, das ein Fahrzeug aus den 90er Jahren ersetzt und auch aufgrund seines großen Löschwassertanks nun bei Brandeinsätzen als Erstangriffsfahrzeug eingesetzt wird.

Daneben konnte die Stadt, zusammen mit der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH als Betreiberin der Bobbahn, die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Messtechnik durchführen. Dieses Fahrzeug ist neben Allradantrieb mit verschiedenen Messinstrumenten und speziellen Schutzanzügen für Einsätze mit Gefahrstoffen ausgestattet und kommt bei Bedarf auch in den Nachbarstädten zum Einsatz.

Einsätze

Der stellvertretende Löschzugführer Jens Quick stellte die Einsatzstatistik 2019 vor. 172 Einsätze gab es 2019 in der Kernstadt. Auffällig sei gewesen, dass an 34 Tagen die Feuerwehr zweimal an einem Tag alarmiert worden sei und an vier Tagen sogar dreimal.

45 Mal musste der Löschzug zu besondere Objekten mit einer auf die Leitstelle aufgeschalteten Brandmeldeanlage ausrücken – häufig wegen unsachgemäßer Alarmierungen. Deshalb bittet die Feuerwehr nochmals die Objektbetreiber darum, ihre Brandmeldeanlagen stets ordnungsgemäß warten und überprüfen zu lassen, um so nicht erforderliche Einsätze für die Ehrenamtlichen zu vermeiden.

Als einer der längsten Einsätze werde ein Lkw-Unfall auf der B 236 in die Geschichte des Löschzuges eingehen. Über 15 Stunden lang seien die Helfer dort im Einsatz gewesen.

Nachdem der Fahrer von der Feuerwehr aus seinem Fahrerhaus befreit worden war, musste der voll beladene 40-Tonnen-Sattelschlepper, der direkt an einer Böschung zwischen ein paar Bäumen „am seidenen Faden“ hing, mit schwerem Räumgerät geborgen werden.

Ebenso wurde aus den Fachbereichen Atemschutz, Funk, Fahrzeug- und Gerätetechnik, Öffentlichkeitsarbeit, ABC-Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Arbeitssicherheit und psychosozialer Unterstützung berichtet.

Jugend- und Ehrenabteilung

Die Jugendfeuerwehr hatte im vergangenen Jahr 30 Dienstabende. Derzeit besteht sie laut Feuerwehr nur noch aus elf Jugendlichen, neue Mitglieder seien sehr willkommen. Die Treffen finden montags um 18 Uhr am Feuerwehrhaus statt.

Die Ehrenabteilung des Löschzuges Winterberg bestand zu Jahresende aus zwölf Kameraden. Die Männer unterstützten die Feuerwehr auch im letzten Jahr wieder bei vielen Veranstaltung und unternahmen eine Tagesfahrt.

Bei der Versammlung nahm die Ehrenabteilung Winfried Schaupp und Peter Dünnebacke in ihre Reihen auf, die nach 47 bzw. 39 Jahren aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausschieden.

Neuerungen

Wolfgang Padberg als Leiter der Feuerwehr dankte allen Kameradinnen und Kameraden für die ehrenamtliche Arbeit. Die Feuerwehr sorge nicht nur für die Sicherheit der knapp 13.000 Einwohner, sondern auch für die von jährlich weit über einer Million Urlaubsgästen.

2019 wurde jedes Löschfahrzeug im Stadtgebiet mit sogenannten Systemtrennern ausgestattet, die das Zurücklaufen von Löschwasser, zum Beispiel aus Fahrzeugtanks, in das Trinkwassernetz sicher verhindern. Die Stadt investierte dafür 17.000 Euro.

Des Weiteren wurde für jede Einheit im Stadtgebiet ein Tablet-PC angeschafft, auf dem zum Beispiel digital auf Objekt- oder Hydrantenpläne zurückgegriffen werden kann. 2019 wurde zudem von analoger auf digitale Alarmierung umgestellt.