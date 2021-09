Auch wenn das die große Michaelis-Kirmes coronabedingt erneut ausfallen musste, so brauchten die Briloner nicht komplett auf ein munteres Kirmestreiben verzichten. So lockte die "Kirmes light" auf dem Markt und in der Fußgängerzone sowohl am Samstag als auch auch am Sonntag jede Menge Besucher an.