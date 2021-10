Bis Jahresende gilt: Freies Parken an Samstagen in Brilon

Der Parkautomat wird an Wochenenden auf Diät gesetzt: Bis zum Jahresende kann der Wagen samstags an Parkautomaten kostenfrei abgestellt werden. Die Stadt verlängert die seit Mai gültige Regelung.

Brilon. Samstags shoppen gehen und keine Parkgebühren bezahlen: Das ist in Brilon bis zum Jahresende möglich - also auch in der Vorweihnachtszeit.

Die Regelung, dass samstags an Parkscheinautomaten gebührenfrei geparkt werden kann, wird bis zum Jahresende verlängert. Das traditionelle kostenfreie Parken an den Adventssonntagen ist damit dann bereits erfasst.

Die Gebührenbefreiung gilt auch für den Sparkassen- und den Volksbankparkplatz. Es muss keine Parkscheibe ausgelegt werden und auch die Parkdauer ist zeitlich nicht begrenzt. Auf Parkplätzen, die mit Parkscheibe bewirtschaftet werden, ist diese aber weiterhin auszulegen.

Die zur Unterstützung der Innenstadtgeschäfte bereits seit Anfang Mai geltende Gebührenbefreiung an Samstagen war zunächst bis Ende September befristet. In der Ratssitzung am 30. September hatte Bürgermeister Dr. Bartsch die Verlängerung bereits angekündigt.

