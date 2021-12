Bis zu 13 Grad im Sauerland – Wann der Winter zurück kommt

Hochsauerlandkreis. Der Winter macht eine Pause. Im HSK steigen die Temperaturen zeitweise in den zweistelligen Bereich. Bis es wieder Schnee gibt, dauert es etwas.

Die letzten Tage des Jahres präsentieren sich so mild wie seit Anfang November nicht mehr. Die letzten Schneereste im Hochsauerlandkreis sind bei Temperaturen von bis zu 13 Grad am Donnerstag schnell verschwunden. Dazu regnet es immer wieder, der Wind weht teilweise böig. Die Aussichten bleiben mild und trüb. Erst zur zweiten Januarwoche kann es wieder frostig werden und die Chanchen auf Schnee im Sauerland sind wieder gegeben.

Das Wetter auf dem Berg

Als durchaus facettenreich kann man das Winterberger Weihnachtswetter 2021 bezeichnen. Nach einem sehr milden Heiligabend brachte eine Kaltfront in der Heiligen Nacht einen deutlichen Temperaturrückgang und auch einige Zentimeter Schnee. In der Nacht zum 2. Feiertag lagen die Werte dann bei eisigen -9 Grad. Mittlerweile ist der Frost aber auch in den Hochlagen wieder gebrochen und die dünne Schneedecke schwindet. Eine kräftige westliche Strömung bestimmt nun die kommenden Tage, immer wieder regnet es und der Wind weht böig mit Geschwindigkeiten um 60 km/h. Vor allem in der Nacht zu Donnerstag muss auch mit etwas kräftigerem Regen gerechnet werden. Die Temperaturen schwanken am Dienstag und Mittwoch um Werte zwischen 3 und 5 Grad, in der Nacht zu Donnerstag wird es immer milder und tagsüber können in den tieferen Lagen des Winterberger Stadtgebietes rund 10 Grad oder sogar ein wenig mehr erreicht werden. Grund für diese Temperaturen ist der böige Wind, welcher die milden Temperaturen in höheren Luftschichten bis zum Boden heruntermischt. Eine Abkühlung in den langen Nächten zu dieser Zeit ist kaum möglich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Sehr gut konnte man am 1. Weihnachtsfeiertag die Luftmassengrenze beobachten, die sich genau über dem Sauerland ausbreitete. Während die Temperaturen in den südwestlichsten Teilen der Region, z.B. rund um Olpe nur sehr langsam bis zum Gefrierpunkt bewegten lagen sie rund um Marsberg auch tagsüber schon bei -6 Grad. Am späten Abend wurden dann an den drei Marsberger Wetterstationen (Diemelsee, Giershagen und Westheim) Temperaturen von knapp unter -10 Grad gemessen. Seitdem steigen die Werte wieder und seit Montagfrüh, genau zum Ende der Weihnachtstage, liegen sie auch wieder über dem Gefrierpunkt. Bis zum Jahreswechsel wird uns nun eher herbstliches Wetter mit Wind und Regen begleiten. Besonders in der Nacht zu Mittwoch kann es auch mal etwas kräftiger regnen, ansonsten profitiert die Medebacher Bucht und der Raum Marsberg von der geschützten Lage hinter dem Rothaargebirge. So ergeben sich auch mal längere trockene Phasen, die Sonne wird sich allerdings kaum mal zeigen. Dazu steigen die Temperaturen immer weiter. Sie erreichen am Dienstag und Mittwoch meist zwischen 6 und 8 Grad, zum Donnerstag sind rund um Marsberg etwas 13 Grad möglich.

Das Wetter für den Nordkreis

Die winterlichsten Weihnachtstage seit 2010 liegen hinter dem Ruhrtal und der Briloner Hochfläche. Zwischen -7 und -9 Grad zeigte das Thermometer am Morgen des 2. Feiertages an. Dazu lag zumindest eine dünne Schneedecke. Das Jahr 2010 schlägt das diesjährige Weihnachtswetter aber bei weitem. Damals war es nicht nur frostig, es lag den gesamten Monat über eine dicke Schneedecke, die an den Feiertagen rund um Brilon und Olsberg auch im Tal zwischen 20 und 40 cm mächtig war. Von solchen Schneehöhen können wir bis weit in die erste Januarwoche nur träumen, denn eine sehr milde Südwestströmung verhindert selbst leichte Frostwerte. Bis zum Donnerstag steigen die Temperaturen dazu schrittweise an und sie erreichen tagsüber entlang der Ruhr bis zu 13 Grad. Selbst in den Gipfellagen rund um den Langenberg sind rund 9 Grad möglich. Zu den milden Temperaturen kommt Regen und ein böiger Südwestwind, Schnee hat somit bis auf Weiteres keine Chance. Die Sonne wird sich bis zum Donnerstag kaum mal zeigen, am besten sind die Möglichkeiten noch im östlichen Briloner Stadtgebiet, wo sich der schützende Effekt durch die höchsten Berge rund um Winterberg und Willingen am deutlichsten auswirkt. Meist trüb bleibt es dagegen in den südlichen Orten der beiden Stadtgebiete.

Trend

Der Jahreswechsel verläuft überall im Sauerland frostfrei. Meist liegen die Temperaturen sogar über der 5 Grad-Marke. Ob es trocken bleibt, steht aktuell noch nicht fest. Das neue Jahr beginnt dann weiter mild, Winterchancen bestehen erst zum 2. Januarwochenende wieder.

