Kultur Blind Date am Markt in Brilon: „Mal gucken, was passiert!“

Brilon. Sich einfach mal auf etwas einlassen, sich überraschen lassen, dem Gefühl vertrauen: Was hinter dem Blind Date von Brilon Kultour steckt.

Ein Blind-Date ist ein Treffen im Blindflug. Man begegnet einer Person oder im übertragenen Sinne auch einer Sache, die man vorher nicht kennt und lässt sich wohlwollend darauf ein. Getreu dem Motto: Mal gucken, was passiert! So ein Kultour-Blind-Date bietet „Brilon Kultour“ erstmals am Donnerstag, 14. September, an. Und das „tour“ in „Kultour“ ist diesmal sogar Programm

Eigentlich würde Kulturmacher Thomas Mester ja zu gerne verraten, was die Zuschauer, Zuhörer, Mitwanderer an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr ab Marktplatz erwartet. Aber dann wäre es ja kein „Blind Date“ mehr. „Die Idee schwirrte schon lange in meinem Kopf herum. Ich glaube, man muss hier und da neue Wege gehen, um Kultur zu präsentieren. Das ,Kunststück der Woche‘, das wir regelmäßig im Lädchen der BWT in der Derkerestraße zeigen, ist so ein Beispiel dafür. Beim Blind Date geht es darum, sich ganz bewusst auf etwas Unbekanntes einzulassen.“

Für die Organisatoren ist es eine Wundertüte

Treffpunkt ist also auf dem Markt und dann geht es zu Fuß an eine andere Location oder vielleicht mehrere. Ob dort ein Sänger oder eine Sängerin wartet, ob dort ein bildender Künstler sich und seine Arbeit vorstellt, ob dort jemand liest oder ein Instrument spielt – das bleibt ein Geheimnis. Fakt ist: Die Teilnehmer dürfen sich dort auf eine wie auch immer geartete kulturelle Idee gefasst machen.

Kulturmacherund Blind-Date-Organisator in Brilon: Thomas Mester. Foto: wp

Mester: „Ob und wie das Angebot angenommen wird, ist auch für uns eine Wundertüte. Wenn es klappt und die Resonanz positiv ausfällt, könnte ich mir denken, dass wir so etwas unter einer jeweils anderen Thematik ein, oder zweimal im Jahr fest etablieren.“

Dabei schwebt ihm auch vor, ganz bewusst mit der Kultur auf Tour zu gehen. Brilon hat viele Ortschaften, viele schöne Schauplätze wie die Almequellen oder auch das Rochuswäldchen. „Wenn wir die Verbindung zwischen Natur und Kultur auch noch hinbekämen, wäre das ein schöner Nebeneffekt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. So etwas ist sehr barrierefrei und mal eine ganz andere Form der Kulturbegegnung.“

Kunstbewegung – geformt, gespielt und gesprochen

Beim näheren Blick in die Presse-Info verrät Brilon Kultour dann doch ein bisschen mehr, als Thoma Mester eigentlich preisgeben möchte: „An diesem besonderen Abend treffen alle Kulturinteressierten drei Personen an vier Orten mit unbekannter Kultur. Vom bekannten Treffpunkt aus begeben sich alle zusammen auf einen Kunst- und Kulturpfad nach dem Motto „Kunstbewegung – geformt, gespielt und gesprochen.“ Hm, was es wohl sein mag?

Die Karten gibt es nur im Vorverkauf bei der BWT für 20 Euro. Sie beinhalten ein Getränk und einen Snack zur Veranstaltung.

Kleiner Ausblick auf einige Kulturhighlights im Herbst/Winter gefällig? Am 14. Oktober steigt die Jazznacht mit „Headphone Candy“ und „The NuHussel Orchestra feat. Nathalie Dorra“.

Bereits am 30. September heißt es „Brilon swingt“ im Rahmen von Sauerlandhop mit der Jazz-Fazz-Big-Band

Die „German Gents“ singen am 28. Dezember A-cappella „Tausend Sterne sind ein Dom“ und am Valentinstag kommt Christina Rommel mit ihrem „Schokoladenkonzert“. Ein Konzert, bei dem es zwischendurch immer wieder mal was zum Naschen gibt.

