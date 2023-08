Blitzer-Alarm im Hochsauerlandkreis: Das sind die Standorte

Auch in dieser Woche wird im HSK wieder viel geblitzt.

Hochsauerlandkreis. An diesen Orten sollten Sie nicht zu schnell fahren, um keine Strafen zu riskieren. Hier finden Sie die aktuelle Liste der Blitzer-Standorte.

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises hat die Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung in der nächsten Woche bekannt gegeben. An diesen Orten sollten Sie auf Ihre Geschwindigkeit achten, um keine Punkte oder Bußgelder zu kassieren.

Die Messstellen sind:

Montag, 21. August:

Sundern-Sorpesee, L687 Medebach-Hallacker, Küstelberger Straße

Dienstag, 22. August:

Meschede-Freienohl, Konrad-Adenauer-Straße, Sundern-Reigen, B229

Mittwoch, 23. August:

Eslohe-Reiste, Mescheder Straße, Schmallenberg-Werntrop, L737

Donnerstag, 24. August:

Arnsberg-Voßwinkel, Voßwinkeler Straße, Sundern-Seidfeld, Seidfelder Straße

Freitag, 25. August:

Bestwig-Ostwig, Hauptstraße Marsberg-Bredelar, B7

Neben den festen Mess-Stellen kann es auch an anderen Orten zu Kontrollen kommen. Es muss darüber hinaus auch an allen weiteren Standorten, die im Internet unter [Geschwindigkeitsüberwachung] aufgeführt sind, mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen.

Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Zu Ihrer Sicherheit plant die Polizei im Hochsauerlandkreis folgende Geschwindigkeitskontrollen:

Montag, 14. August:

Arnsberg-Bachum, B 7

Dienstag, 15. August:

Meschede-Remblinghausen, L 740

Mittwoch, 16. August:

Allgemeine Verkehrskontrollen

Donnerstag, 17. August:

Sundern-Tiefenhagen, L 687

Freitag, 18. August:

Arnsberg-Voßwinkel, B7

Samstag, 19. August:

Schmallenberg-Lenne, B 236

Sonntag, 20. August:

Winterberg-Züschen, B 236

Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

