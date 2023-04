Blitzer im HSK: Hier sollten Fahrer auf die Bremse treten

Hochsauerlandkreis. Für Raser kann es teuer werden: Hochsauerlandkreis und Polizei kontrollieren die Geschwindigkeit. Hier stehen die Blitzer in der kommenden Woche:

Auch in der kommenden Woche werfen die Polizei und der Hochsauerlandkreis ein wachsames Auge auf den Straßenverkehr. An unterschiedlichen Standorten werden im Zeitraum zwischen dem 3. April und 6. April Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Arnsberg, Winterberg, Sundern, Brilon, Meschede, Schmallenberg, Arnsberg und Medebach müssen Autofahrer in diesen Tagen wegen Blitzern aufpassen.

Hier wird in der kommenden Woche geblitzt:

Lesen Sie auch: Pfarrer Steilmann: Es geht um Veruntreung von 175.000 Euro

Montag, 3. April:

Arnsberg, Trift; Winterberg-Altenfeld, Bödefelder Straße

Dienstag, 4. April:

Sundern-Allendorf, Allendorfer Straße, Brilon-Scharfenberg, Untere Straße

Mittwoch, 5. April:

Meschede, Steinstraße; Schmallenberg, Wehrscheid

Donnerstag, 6. April:

Arnsberg, Altes Feld; Medebach, Oberstraße

Es muss darüber hinaus auch an allen weiteren Standorten, die im Internet unter https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) aufgeführt sind, mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon