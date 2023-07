Blues Brothers bringen Brilon zum Grooven

Auch die dritte Veranstaltung des Briloner Musiksommers zog die Musikfreunde geradezu magisch an. Und sie kamen einmal mehr auf ihre Kosten und waren hellauf von der Bühnenshow der "The Heart Soul Blues Brothers" begeistert.

Brilon. Die Heart & Soul Blues Brothers Show begeisterte das Briloner Publikum mit ihrer mitreißenden Musik und Show. Hier sind die besten Bilder.

Es war ein Abend voller Soul, Rhythm’n’Blues und Blues auf dem Marktplatz in Brilon im Rahmen des Musiksommers.

Ausgelassene Stimmung auf dem Marktplatz

Die Heart & Soul Blues Brothers Show, die sich als die einzigartige Blues Brothers Show in Europa bezeichnet, sorgte am Donnerstag für eine ausgelassene Stimmung unter den Zuschauern.

Soulige Klänge auf dem Marktplatz Soulige Klänge auf dem Marktplatz Die Heart & Soul Blues Brothers Show sorgte am Donnerstag für eine stimmungsvolle Show auf dem Marktplatz Foto: Joachim Aue

Die 11-köpfige Band mit einer echten Horn-Section (Sax, Trompete, Posaune) und einer groovenden Rhythm-Section spielte Hits von den Blues Brothers selbst, wie Soul Man, Gimme Some Lovin’ oder Evrybody Needs Somebody, aber auch von anderen Legenden aus den Filmen, wie Aretha Franklin, James Brown, John Lee Hooker oder Ray Charles.

