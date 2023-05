Bodenfrost im Frühling: Im Sauerland wird es wieder kalt

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis startet die Woche nach der Unwetterwarnung kühl, sogar Bodenfrost droht. Die Aussicht auf die nächsten Tage im Überblick:

Kaum haben wir uns an die warmen Temperaturen des Wochenwechsels gewöhnt, wird es schon wieder deutlich kühler. Der Dienstag ist ein meist bewölkter Tag mit zeitweisem Regen, für den Mittwoch steht aber bereits wieder überwiegend trockenes Wetter bevor mit etwas Sonne am Nachmittag. Donnerstag freundlich bei Sonne und Wolken.

Das Wetter auf dem Berg – Kahler Asten und Winterberg

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Mit Temperaturen um die 20 Grad waren sowohl der Sonntag wie auch der Montag die bisher mit Abstand wärmsten Tage des bisherigen Jahres. Dabei kam der Wind am Sonntag aus nordöstlichen Richtungen. Im Herbst und Winter wäre es mit dieser Windrichtung deutlich kälter geworden, nun hat sich der Kontinent östlich von uns aber bereits soweit erwärmt, dass auch von hier warme Sommerluft zu uns strömen kann. Mit einigen Gewittern am Montagnachmittag und am Abend ist die frühsommerliche Phase aber wieder zu Ende gegangen. Der Dienstag ist auf den Bergen nun wieder gut für eine Jacke, denn viel mehr als 10 Grad werden es nicht. Der Wind legt zu und es regnet hin und wieder. Für alle Sommerfreunde ist dies aber nur eine kurze Enttäuschung, denn bereits am Spätnachmittag und frühen Abend lässt der Niederschlag nach und die Nacht zum Mittwoch ist trocken bei einigen Auflockerungen. Der Tag selbst beginnt mit kühlen Werten von nur 3 Grad, dazu halten sich noch einige Hochnebelfelder, die sich im Laufe des Tages aber lichten und einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix Platz machen. Auch der Donnerstag ist überwiegend freundlich, die Temperaturen steigen immerhin auf knapp 15 Grad an.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit 25,6 Grad wurde am Sonntag an unserer Wetterstation in Westheim bei Marsberg das erste Mal in diesem Jahr die offizielle Sommermarke überschritten. An der Sekundarschule in Medebach mit 23,3 Grad und an der Naturparkschule in Hallenberg mit 23,4 Grad blieb der erste Sommertag noch unerreicht. Trotzdem war es auch hier recht warm und dies setzte sich auch am Montag noch fort, bevor Gewitter diese Phase wieder beendeten. Ein kühler Nordwestwind lässt am Dienstag kaum mehr als 12 bis 14 Grad zu. Im Gegensatz zu den Regionen auf der Nordwestseite des Rothaargebirges regnet es in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg aber nur wenig oder gar nicht. Zeitweise kann sich im Tagesverlauf auch wieder die Sonne zeigen. Der Mittwoch ist dann ein ruhiger Tag mit einem Mix aus Wolkenfeldern und längerem Sonnenschein. Dazu bleibt es überall trocken, die Temperaturen steigen aber kaum an. Sollte die Nacht zu Donnerstag länger klar bleiben, was derzeit noch nicht ganz sicher ist, kann es entlang der Flussläufe wieder zu Bodenfrost kommen. Tagsüber dann freundlicher Mix aus Sonne und Wolken bei etwas ansteigenden Temperaturen. Bis rund 19 Grad sind rund um Marsberg möglich.

Lesen Sie auch: Sebastian Wrede König in Thülen: Die Bilder vom Schützenfest

Lesen Sie auch: HSK: So wehren sich die Kommunen gegen Raser-Chaoten

Das Wetter für den Nordkreis – Olsberg und Brilon

Auch in Olsberg wurde am Sonntag erstmals in diesem Jahr die 25 Grad-Marke überschritten. Dabei war dies nach dem bewölkten und kühlen Samstag zuvor ein richtiger Sprung nach oben. In die andere Richtung geht es nun am Dienstag, der mit Höchstwerten von maximal 15 Grad fast 10 Grad kühler ist als der Montag. Der Grund hierfür ist die Winddrehung auf Nordwest und dichte Wolken, die sich an den Bergen stauen. So kann es bis in den Nachmittag hinein hin und wieder leicht regnen, die Sonne zeigt sich dazu nur wenig. In höheren Berglagen ist es teilweise auch neblig-trüb und fast schon herbstlich. Schon der Mittwoch sorgt aber allmählich wieder für eine Wetterbesserung. Zwar beginnt der Tag mit Temperaturen um oder unter 5 Grad sehr frisch, zumindest die Sonne setzt sich im Tagesverlauf aber wieder häufiger durch und es bleibt überall trocken. In der Nacht zu Donnerstag bilden sich voraussichtlich erneut Nebel-, und Hochnebelfelder, die die Abkühlung etwas dämpfen. So bleiben wir zumindest in dieser Nacht noch von Bodenfrost verschont. Nach Auflösung dieser Nebelfelder scheint die Sonne dann am Donnerstag aber häufig und kann die Marke von 10 Sonnenstunden überschreiten. Mit einem nachlassenden Wind steigen auch die Temperaturen etwas an. An der Ruhr sind dann immerhin bis rund 18 Grad möglich.

Lesen Sie auch: Reinhard Müller Kaiser in Padberg: Bilder vom Kaiserschießen

Lesen Sie auch: Bundwehr-Nachtflüge über HSK mit Kampfhubschrauber „Tiger“

Trend:

Freundlich aber noch nicht wieder frühsommerlich warm. So ist der Trend in Richtung Pfingstwochenende. Es bleibt wohl vorerst durchweg trocken. Dazu wechseln sich Sonnenschein und Wolken miteinander ab. Der Freitag ist noch recht frisch, am Wochenende dann allmählich etwas wärmer. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon