Bon Jovi Coverband Bounce rockt den Briloner Marktplatz

Brilon. Die Band Bounce lieferte eine energiegeladene Show mit den Hits der Rocklegenden und zog das Publikum in ihren Bann.

Das Open-Air Konzert mit der Band „Bounce“ bildete am Donnerstagabend einen gelungenen Auftakt des diesjährigen Musiksommers.

Und obwohl der Wettergott den Organisatoren um Thomas Mester von Brilon Kultour gar nicht so recht mitspielte, war der Briloner Marktplatz mehr als gut besucht und der Funke der Begeisterung sprang auch schnell auf die Menge rund um den Kump über.

Erfolgreichste Bon Jovi Coverband in Europa

Kein Wunder, handelte es sich bei „Bounce“, die schon öfters in Brilon zu Gast waren, um Europas zurzeit erfolgreichste und meist gebuchte „Bon Jovi Tribute Band“. Unter anderem Ohrwürmer wie „I want you“, oder „I’d Die For You“ sowie „Good Guys Don’t Always Wear White“, dürften das Briloner Publikum auf den Geschmack gebracht haben, so dass sich die Besucherinnen und Besucher auch die nächsten Konzerte des Musiksommers mit den angekündigten hochkarätigen Bands nicht entgehen lassen.

