BOND-Laminates aus Brilon: Klimaschutz mit Leichtbauweise

Brilon. Materialien der Firma BOND-Laminates aus Brilon helfen Gewicht einzusparen und damit das Klima zu schützen. Wichtig ist das im Autobau.

Die vielfältige Nutzung der zukunftsträchtigen Leichtbau-Materialien Firma BOND-Laminates aus Brilon war das wichtigste Ergebnis eines Besuches des südwestfälischen CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese mit dem Briloner CDU-Stadtverbandsvorsitzenden und stellvertretenden Bürgermeister Niklas Frigger bei der Firma. Das Unternehmen, das noch zur Lanxess Gruppe gehört, produziert in Brilon den sogenannten TEPEX-Verbundwerkstoff. Dieser Verbundwerkstoff aus Fasern und Kunststoff kann Stahl ersetzen und hilft damit zum Beispiel im Auto Gewicht einzusparen. „Jedes Gramm, das an Gewicht reduziert wird, hilft, Treibstoff einzusparen. Es ist sehr wichtig, dass Unternehmen in unserer Region solche Produkte entwickeln. Das zeigt nicht nur, wie stark unsere Region beim Thema innovativer Klimaschutz vorangeht, sondern schafft auch zukunftssichere Arbeitsplätze“, so Peter Liese.

Lesen Sie auch: Künstliche Intelligenz soll Verkehr in Winterberg entlasten

Umweltthemen, die Herausforderung der EU durch den amerikanischen „Inflation Reduction Act“, das Lieferkettengesetz, langwierige Genehmigungsverfahren und der Bürokratieabbau standen im Mittelpunkt des Austauschs zwischen den beiden Politikern und dem CEO von LANXESS Performance Materials, Frederique van Baarle, dem Head of Global TEPEX, Sascha Bornemann, und dem Leiter des LANXESS Büros Brüssel, Thomas Richter.

Batteriegehäuse für Elektrofahrzeuge

Auf besonderes Interesse stieß das gezeigte Batteriegehäuse für Elektrofahrzeuge, das gemeinsam mit Kautex Textron entwickelt wurde. Das Bauteil zeigt, dass die technischen Kunststoffe Batterien leichter, billiger, sicherer und vor allem nachhaltiger machen können. Die Firma ist stolz darauf, dass sie mit ihrem Know-how und ihren Werkstoffen aus Brilon einen Beitrag zum Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität leistet. Berechnungen der Firma ergaben, dass der CO2-Fußabdruckbei diesen und ähnlichen Produkten gegenüber einer Ausführung in Aluminium über 40 Prozent geringer ausfällt.

Lesen Sie auch:Wolf tötet Schaf an HSK-Grenze: Wolfssichtungen häufig sich

„Besonders beeindruckend ist, wie sich das Unternehmen im internationalen Wettbewerb behauptet. Mit Innovation, modernster Technik, Fachwissen und tollen Mitarbeitern werden die Herausforderungen unserer Zeit angenommen“, fasst Niklas Frigger seine Eindrücke aus dem Besuch zusammen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon