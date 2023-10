Der neue Skywalk in Willingen: Ein Gästemagnet. Viele Tagestouristen lockt er nach Willingen.

Tourismus Boom in Willingen: Immer mehr Urlauber wollen ins Sauerland

Willingen. Willingen und Winterberg mit starken Übernachtungszahlen: Der Trend zeigt ganz klar nach oben. Die Gründe für den Aufschwung im Sommer.

Der Tourismus läuft gut in Willingen. Schon seit einigen Jahren ist der Trend zum Urlaub im Weltcuport in der grünen Jahreszeit spürbar. So auch dieses Jahr. Das Übernachtungsplus liegt bei 14 Prozent. Besonders erfolgreich war trotz des verregneten Augusts der Sommer.

Auch Winterberg hatte zuletzt steigenden Gästezahlen genannt. Zwischen Januar und Juli wurden knapp 700.000 Übernachtungen in Winterberg gezählt, was den Wert aus dem Vorjahr toppt.

Dabei verzeichneten die Monate April und Mai in Willingen mit zusammen über 185.000 die besten Übernachtungszahlen im gesamten Zehn-Jahres-Rückblick. Der Juni war der Drittbeste in diesem Zeitraum, obwohl die Brückentage dieses Jahr vorwiegend auf den Mai entfielen. Dem folgte wiederum ein Rekord-Juli mit 93.756 Übernachtungen.

Selbst im August fast 110.000 Übernachtungen trotz Regenwetters

Selbst der regenreiche August brachte mit 109.260 Übernachtungen ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent und klettert unter den bislang erfassten Augustzahlen auf Platz zwei. Dies ist laut Tourismusdirektor Norbert Lopatta auf die große Auswahl an guten, familiengerechten wetterunabhängigen Angebote zurückzuführen.

Das bisher ausgewertete Jahr 2023 liegt damit nur knapp unter dem sehr erfolgreichen Vorkrisenjahr 2019. Tendenz steigend: Zwar liegen die offiziellen Daten des Landesamtes noch nicht vor, doch schon jetzt zeigt der September eine ähnlich positive Tendenz.

Nachdem die Aufenthaltsdauer in der Pandemiezeit auf drei Tage im Schnitt gestiegen ist, pegelt sie sich nun wieder bei 2,6 ein. Der Trend zur spontanen Buchung und zur kleinen Auszeit zwischendurch mit kurzen Anreisewegen setzt sich fort.

Auf einen guten Herbst zahlen das milde, trockene Wetter und die bevorstehenden hessischen Herbstferien Ende Oktober ein. „Die Nachfrage war gut, sowohl nach Familienurlaub, als auch nach Wanderurlaub“, hat Tourismusdirektor Norbert Lopatta erfahren. Ebenfalls erfolgreich laufe das Urlaubssegment Mountainbike. Noch bis zum 12. November ist der Bikepark geöffnet. Danach bereitet sich die Region langsam auf den Winter vor.

