Booster nach drei Monaten – die nächsten Termine im HSK

Im HSK gibt es in naher Zukunft dutzende Impftermine, die durch den Kreis angeboten werden

Hochsauerlandkreis. Im Dezember und Januar gibt es im Hochsauerlandlandkreis viele Termine für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen der Covid-Impfeinheit. Die Liste:

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises informiert, dass mit dem neuen Impferlass vom 23. Dezember Booster-Impfungen bei über 18-jährigen Personen durchgeführt werden, bei denen die Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt. Zuvor betrug die Regelung vier bzw. fünf Monate.

Lesen Sie auch:HSK-Händler: „Einen Lockdown können wir uns nicht leisten“

Lesen Sie auch:Corona-Spaziergänge im HSK: Wie die Polizei jetzt reagiert

Im Dezember werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten

27.12.2021: Medebach, Schützenhalle, Schützenstr. 27, 12-18 Uhr

28.12.2021 Medebach Schützenhalle, Schützenstr. 27, 9-15 Uhr

27.12.2021 Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstr. 5, 12-18 Uhr

28.12.2021 Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstr. 5, 9-15 Uhr

29.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 12-18 Uhr

30.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 9-15 Uhr

29.12.2021 Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 12-18 Uhr

30.12.2021 Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 09-15 Uhr

Die ständige Impfstelle im Kulturzentrum Arnsberg-Hüsten, Berliner Platz 5, ist am Mittwoch und Donnerstag (29. und 30. Dezember) von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Und die ständige Impfstelle in Sundern-Westenfeld, Schützenhalle, Westenfelder Str. 23 begrüßt Impflinge am Dienstag (28. Dezember) von 9 bis 15 Uhr.

Lesen Sie auch: Winterberg: Das einzige Bordell der Stadt wird abgerissen

Lesen Sie auch:Rotten Place bei Brilon gibt Rätsel auf

Im Januar wird an folgenden Stellen im HSK geimpft

5.1.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

6.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

7.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 12-18 Uhr

5.1.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

6.1.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

7.1.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

8.1.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

5.1.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

6.1.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

7.1.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

8.1.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr

6.1.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-20 Uhr

7.1.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-20 Uhr

8.1.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 12-18 Uhr

12.1.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr

13.1.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr

14.1.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 12-18 Uhr

12.1.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

13.1.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

14.1.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 12-18 Uhr

12.1.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

13.1.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

14.1.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

15.1.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

12.1.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

13.1.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

14.1.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr

15.1.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr

Weitere Termine für das neue Jahr werden in Kürze von der Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises bekanntgegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon