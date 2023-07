Borgs Scheune: „Sind dringend auf junge Menschen angewiesen“

Züschen. Der Verein Borgs Scheune will mehr auf Ideen junger Menschen setzen. Das jüngste Vereinsmitglied sagt, warum die Arbeit im Verein so cool ist.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. Vereine, die bisher noch nicht kontaktiert wurden und sich gerne in der Westfalenpost vorstellen wollen, können sich an brilon@westfalenpost.de wenden. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Borgs Scheune.

Lesen Sie auch: Sommerurlaub: Sieben Ferientipps für Familien in Winterberg

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind in ihrem Verein?

Kirsten Lange (Mitglied des Vorstands): In unserem Verein sind wir dringend auf das Engagement und den Einfallsreichtum junger Menschen angewiesen. Durch unsere jährlichen Kinderveranstaltungen sowie ein abwechslungsreiches Kulturprogramm versuchen wir junge Menschen für Kultur zu begeistern und darüber zu einer Mitgliedschaft im Verein zu bewegen. Leider verzeichnen wir aktuell nur zwei Mitglieder in diesem Alterssegment. Dabei macht die Arbeit im Verein der Borgs Scheune unglaublich viel Spaß, wie Alina Kube als jüngstes Mitglied schildern kann.

Jährliche Kinderveranstaltungen wie hier mit Pikkus der Zauberer richten sich an die ganze Familie. Foto: Borgs Scheune / WP

Auch Bastelaktionen gibt es. Foto: Borgs Scheune

Alina Kube: Wir arbeiten gerade an der Neugestaltung der musealen Ausstellung in der Borgs Scheune. Dazu stehen wir im engen Austausch mit dem Westfälischen Heimatbund und anderen Museen der Region. Gemeinsam herauszuarbeiten, welchen Mehrwert über die Vergangenheit die Borgs Scheune und der Ort Züschen zukünftig Besuchern vermitteln möchte, macht viel Spaß. Es ist sowohl lehrreich als auch spannend für mich. Und ich komme mit Menschen ganz unterschiedlicher Altersgruppen und Interessen zusammen.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Kirsten Lange: Der Förderverein wurde 1990 gegründet und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Die Förderung der Kultur ist ein zentrales Anliegen des Vereins. Im Zentrum unserer Denkmalpflege steht der Erhalt der Borgs Scheune Züschen als Begegnungsstätte und kultureller Veranstaltungsort. Daneben bemüht sich der Verein um die Pflege und den Erhalt unter Natur- und Landschaftsschutz stehender Natur-, Bau-, Boden- und beweglicher Denkmäler sowie Kulturgüter, die für die Schönheit, Vielfalt und Geschichte des Dorfes Züschen und das Heimatgefühl seiner Bewohner Bedeutung haben.

beginnen

Lesen Sie auch:Schützenfest in Hallenberg: Das Programm im Überblick

Was macht Ihren Verein aus?

Kirsten Lange: Borgs Scheune ist ein über die Dorfgrenzen hinweg ortprägendes Gebäude, ein Ort der Begegnung mit Geschichte und Gegenwart. Daher ist der Erhalt ein Herzensanliegen des Fördervereins. Über das Jahr verteilt, wird ein abwechslungsreiches Kulturprogramm geboten, welches zugleich Gäste und Einheimische jeden Alters in die Scheune einlädt. Wir gestalten die Räume der Borgs Scheune, ebenso wie das jährliche Kulturprogramm selbstständig mit Gestaltungsmöglichkeiten für jeden. Uns macht aus, dass alle Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Gründen im Verein mitwirken und dabei ihre jeweilige Expertise einbringen. Gemeinsam realisieren wir immer wieder Maßnahmen zum Erhalt der Borgs Scheune wie eine umfangreiche Fachwerksanierung oder die Neugestaltung des Gastraumes im Obergeschoss.

Borgs Scheune arbeitet an der Neugestaltung der musealen Ausstellung in der Borgs Scheune. Foto: Borgs Scheune / WP

Dazu steht der Verein im engen Austausch mit dem Westfälischen Heimatbund und anderen Museen der Region. Foto: Borgs Scheune / WP

Wie oft trifft sich der Verein?

Kirsten Lange: Reguläre Vorstandssitzungen sind alle zwei Monate. Weitere Treffen finden nach Bedarf statt, etwa zur Vorbereitung von Veranstaltungen oder für Arbeitseinsätze. Natürlich gibt es auch regelmäßig interessante Fahrten und Ausflüge zur Entdeckung des historischen Sauerlandes.

Welche Aktionen organisiert der Verein?

Kirsten Lange: Wir organisieren ein Kulturprogramm für Jung und Alt. In den Ferienzeiten gibt es immer eine Kinderveranstaltung, bei der sich gerne viele junge Menschen einbringen dürfen. Aber auch bei der Gestaltung unseres Rahmenprogramms achten wir darauf, interessante Künstler auszuwählen und nehmen dabei gerne die Ideen und Unterstützung aller Altersgruppen an. Egal ob Lesungen, Jugendkonzerte oder Poetry Slam – wir möchten mit unserem Kulturprogramm ein breites Publikum ansprechen.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Kirsten Lange: Für uns sind sowohl aktive als auch passive Mitglieder wichtig. Durch den jährlichen Mitgliedsbeitrag finanzieren wir maßgeblich den Erhalt des Gebäudes und freuen uns immer über weitere Mitglieder, die uns dabei unterstützen. In der aktiven Mitarbeit können sich Mitglieder bei Veranstaltungen einbringen, beispielsweise beim Kassieren oder Bewirten. Zudem sind wir dankbar für Ideen und Unterstützung bei der Neugestaltung unseres Museums oder bei der Durchführung von Führungen. Kommen Sie dazu gerne auf Bärbel Stockhausen oder mich zu.

Lesen Sie auch:Ferientipp für Kinder: In Brilon gibt es eine Eselschule

Vereinspass

Vereinsname: Förderverein für Kultur-, Denkmalpflege und Naturschutz in der Gemeinde Züschen e.V. oder kurz Borgs Scheune

Vorsitzender/Ansprechpartner: Bärbel Stockhausen

Anschrift: Nuhnetalstraße 53, 59955 Winterberg-Züschen

Homepage: www.borgs-scheune.de

E-Mail: info@borgs-scheune.de

Telefonnummer: 029811428

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche: Kirsten Lange, info@borgs-scheune.de

Mitgliederzahl: 90

Mitgliedsbeitrag: 13 Euro pro Jahr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon