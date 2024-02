Der Löschzug Marsberg ist am 3. Februar zu einem Wohngebäudebrand an der B7 zwischen Marsberg und Westheim ausgerückt.

Feuerwehr-Einsatz Brand an Wohngebäude an B7: Löschzug Marsberg rettet Tiere

Marsberg/Westheim. Einen Brandeinsatz gab es am Samstag an der B7 zwischen Marsberg und Westheim. Die Feuerwehr Marsberg war dort im Einsatz.

Der Feuerwehr-Löschzug Marsberg ist am Samstagmittag zu einem Feuer an einem Wohngebäude im Bereich der B7 zwischen Marsberg und Westheim ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, richtete das Feuer zum Glück wenig Schaden an, es gab keine Verletzten. Mehrere Haustiere konnten gerettet werden.

Feuer unter Balkon ausgebrochen

Das Feuer an dem Wohngebäude war unterhalb eines Balkons ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Marsberg

Lesen Sie auch

Der Alarm war gegen 12.30 Uhr bei den Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Marsberg eingegangen. Gemeldet wurde ein Brand an einem Wohngebäude. Vor Ort stellte sich, so die Feuerwehr, die Lage so dar: Das Feuer war unterhalb eines Terrassenanbaus ausgebrochen. Der Raum unterhalb des Terrassenfundaments wurde von den Hauseigentümer als Lagerplatz genutzt.

Feuerwehr löscht Feuer schnell

Unter Atemschutz konnte ein Trupp das Feuer mit einem Hohlstrahlrohr schnell löschen. Anschließend wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Das Feuer richtete fast gar keinen Schaden an, Personen wurden nicht verletzt, auch das Wohngebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Vier Kleintiere konnten zudem durch die Feuerwehr gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Nach einer knappen Stunde rückten die knapp 30 Wehrleute des Löschzugs Marsberg wieder ein, die unter der Leitung von Jörg Wlasny im Einsatz waren. Auch Wehrleiter Cyrill Stute war zwischenzeitlich vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon