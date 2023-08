Ein Blitz hat in Rösenbeck einen Kamin getroffen und einen Dachstuhlbrand verursacht.

Feuerwehreinsatz Brand in Rösenbeck: So rettet ein mutiger Bewohner sein Haus

Brilon. Ein Blitz hat in Rösenbeck einen Kamin getroffen und einen Dachstuhlbrand ausgelöst. Wie ein couragierter Bewohner das Feuer in Schach hielt.

Ein kurzes Gewitter am Samstagabend, 19. August, hat in Rösenbeck einen Dachstuhlbrand ausgelöst, teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Ein Blitz schlug in den Kamin eines Wohnhauses ein und verursachte eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss. Ein Bewohner reagierte nach Angaben der Feuerwehr schnell und löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher, bevor die Feuerwehr eintraf.

Bewohner verhinderte Schlimmeres

Die Feuerwehr Brilon wurde gegen 17.23 Uhr alarmiert und rückte mit den Einheiten aus Rösenbeck, Thülen, Madfeld und Brilon aus. Die Einsatzkräfte gingen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor und kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Mit der Drehleiter wurde der Kamin von außen auf Glutnester untersucht. Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr lobte das couragierte Verhalten des Bewohners, der Schlimmeres verhindert habe. Verletzt wurde niemand.

