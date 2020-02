Breite Zustimmung für Projekt „Bahnsteig-Hotel“ Brilon-Wald

Brilon. Auf breite Zustimmung in der Politik stößt das im Bahnhof Brilon-Wald geplante Hotel-Projekt. Von einer „Bereicherung für Brilon“ war die Rede.

Das im Bahnhof Brilon-Wald geplante „Bahnsteig“-Hotel findet in Politik und Verwaltung breite Zustimmung. „Das hat System, es ergänzt den Bahnhof und ist alles in allem eine Bereicherung für Brilon-Wald“, so Beigeordneter Reinhold Huxoll bei der Vorstellung des Vorhabens im Bau- und Planungsausschuss. Parteiübergreifend teilten die Ausschussmitglieder diese Meinung.

„Genau so etwas“, sagte Günter Wiese (SPD), „wollen wir für den Briloner Süden.“ BBL-Stadträtin Christiana Kretzschmar fand das Projekt ebenso „absolut begrüßenswert“ wie CDU-Ratsherr Wolfgang Diekmann. „Ein sehr spannendes Projekt“, meinte aus fachlicher Sicht Stadtplanungsamtsleiter Gernot Oswald.

Allerdings auch eins, das einen gewissen bürokratischen Aufwand erfordert. Denn es geht nicht nur um die bauaufsichtsbehördliche Begleitung, sondern auch das Eisenbahnbundesamt ist involviert. Das Gelände zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Güterschuppen befindet sich zwar bereits in Besitz der Waldbahnhof-Investoren, es muss allerdings bahnrechtlich noch freigestellt - früher hieß es: entwidmet - werden.

Huxoll: Positive Signale vom Eisenbahnbundesamt

Was dieses Verfahren angehe, so Beigeordneter Reinhold Huxoll, habe sich in den zurückliegenden Jahren „etwas getan“; bei der Freistellung einer Teilfläche sei das „zuverlässig und gut“ mit dem Eisenbahnbundesamt exerziert worden. Die Projekt-Initiatoren hätten dort bereits „vorgefühlt“. Darauf seien bereits „positive Signale“ gekommen, sagte Huxoll. Gleichwohl: „In drei Monaten ist das nicht zu machen.“ Vorab werde es ein Bürgerbeteiligung geben.

40 Doppelzimmer auf zwei Etagen

Wie berichtet, wollen die Bahnhof-Investoren die drei ehemaligen Liegewagen der Deutschen Bahn in ein Hotel mit Bahnsteig-Charakter integrieren. Die Waggons und das stilisierte Stück Bahnsteig werden mit Glas eingehaust, darüber wird auf voller Länge - rund 90 Meter - über zwei Etagen ein Hotel mit jeweils 20 Doppelzimmern gelegt.

Die Waggons werden komplett entkernt und zur „Bahnsteig“-Seite hin aufgeschnitten. Die beiden roten Waggons außen werden als Speisewagen ausgestattet und dienen als Frühstücksräume bzw. Cafe, in den mittleren Waggon kommt das Catering.